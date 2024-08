Com axé music e samba de caboclo, Áttooxxá anima plateia do Soujuvs

- Foto: Felipe Rets | Mochi.lab

Animando o público desde os primeiros acordes, a banda Áttooxxá subiu ao palco da Arena Fonte Nova, durante o Festival SouJuvs, neste sábado, 17. Ao A TARDE, RDD, integrante da banda, comentou brevemente sobre a importância do evento voltado para a valorização da juventude, promovido pelo Governo da Bahia.

Para a gente, é demais poder participar de um evento tão grandioso e acessível como esse, que celebra nossa cultura e a juventude baiana RDD, da banda Áttooxxá

O grupo, conhecido por sua fusão de ritmos baianos com beats eletrônicos, trouxe para o palco um repertório que mesclou músicas da sua carreira com clássicos do axé music.



Entre as canções apresentadas, destaque para sucessos da banda e versões de hits que marcaram a história da música baiana, como "É o Tchan" e alguns clássicos de ‘Samba de Caboclo’.