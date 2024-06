Consulta pública para Salões de Artes Visuais da Bahia é prorrogada | A TARDE

A seleção de especialistas em artes visuais para a 65ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia, organizados pela Fundação Cultural do Estado, foi prorrogada. Agora, a consulta pública está disponível no site da Funceb, até o domingo, 9.

Cinco pessoas serão selecionadas para integrar as comissões do certame. Três delas serão da Bahia para a Comissão de Seleção, enquanto duas poderão ser de qualquer região do país para a Comissão de Premiação.

As inscrições podem ser feitas até 7 de julho no site da Funceb, com seleção de obras de 49 artistas ou grupos, distribuídos nos seis macroterritórios do estado e na cidade de Salvador.

Serão concedidos 21 prêmios-aquisição, incluindo três para cada macroterritório e três da cidade de Salvador, no valor de R$ 15 mil cada, além de até três menções especiais em cada edição dos Salões.

Os Salões de Artes Visuais da Bahia foram criados em 1992 e visam incentivar a produção artística baiana e promover a reflexão sobre temas atuais da área.

