Coordenadora do Festival de Morro de SP enaltece parceria com A Tarde | A TARDE

A sétima edição do Festival de Morro de São Paulo, que acontece até este sábado, 17, em Cairu, conta neste ano com parceria com o Grupo A TARDE, que já havia marcado presença na edição de 2023.

O evento, que fomenta a cultura e impulsiona turismo e economia, incentiva ainda o cuidado com o meio ambiente. Em 2024, a festa tem como mote: “música pela descarbonização”.

Organizadora do Festival, Márcia Mamede avalia que a parceria com o Grupo A TARDE foi fundamental para a realização do evento.

"Essa parceria que a Tarde, o Grupo A Tarde tem com a gente é muito importante. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada!", contou Márcia em conversa com o Portal A Tarde. Ela afirma ainda que organiza o Festival com amor.

"É uma satisfação pessoal, porque é tão bom a gente ver as pessoas curtindo, elogiando... E a gente trabalha pra isso". Ela frisa ainda o viés socioambiental promovido pelo festival em mais uma edição.

"Hoje a gente não pode pensar em evento, em vida, sem pensar na sustentabilidade. E a gente tem que trabalhar com o público, com a reciclagem. E o Festival é tudo isso, é a cultura, emprego, é renda, é a cooperativa junto da gente".

Ela finaliza, enaltecendo a parceria com o Grupo A Tarde e já vislumbrando a próxima edição.

"Pra mim não tem palavras, só agradecimento por essa parceria. Vocês estavam aqui o ano passado como convidados, hoje não só como convidados, mas como parceiros, apoiadores e divulgadores desse festival. E que venha 2025".