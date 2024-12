Coral e parada natalina animam shopping; veja horários

O centro de compras preparou uma série de apresentações de corais natalinos - Foto: Divulgação

A programação de Natal será animada no Shopping Bela Vista. O centro de compras preparou uma série de apresentações de corais natalinos, todos os sábados, até 21 de dezembro.

Neste sábado, 30, será a vez dos Corais Teen e Univoz, que se apresentarão às 16h, e da Escola de música Júbilos, às 17h.

A primeira apresentação de dezembro, no dia 7, será com o grupo de terceira idade do Coral Asa, às 16h. Já no dia 14 de dezembro, acontecerá o show do coral Mulekas de Ouro, às 16h, e da Escola Boa Semente, às 17h. No último dia, 21 de dezembro, o calendário de apresentações será encerrado com o Coral Santa Dulce, às 16h.

Além dos corais, os sábados serão destinados às tradicionais paradas natalinas com personagens, que percorrem os corredores do Bela animando a criançada e interagindo com o público ao som de clássicos natalinos. As apresentações acontecem em dois horários: às 15h no piso L2 e às 17h30 no piso L1.

Atração inédita

Neste ano, o Bela Vista trouxe uma experiência imersiva inédita: o Balloon Natal Experience. Na atração, inspirada no Museu do Balão, o público adentra a enorme caixa de presente instalada no cenário para vivenciar um show de luzes, músicas e efeitos dentro de uma piscina gigante com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões.

Segundo a Gerente de Marketing do Bela Vista, Juliana Brandão, o shopping é o primeiro do Brasil a transformar o Balloon Experience em uma atração natalina. A inspiração foi o Museu do Balão, que acontece em Paris e Miami, bem como o seriado ‘Emily em Paris’, que traz uma cena no Balloon Experience, conforme explica.

A atração está disponível até 24 de dezembro de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h para todos os públicos pelos valores de R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), e R$ 20 + 1 kit lápis e caderno (meia-social), por 20 minutos de imersão em cada sessão.

Solidariedade

Para celebrar os 10 anos de campanha em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce, o shopping também terá uma promoção para os clientes até 24 de dezembro (ou enquanto durarem os estoques): a cada R$300 em notas fiscais de compras realizadas em lojas e quiosques do shopping, mais R$30, o cliente poderá trocar por 1 dos panetones exclusivos Santa Dulce.

O posto de trocas fica localizado no piso L2 Norte (ao lado da loja Le Biscuit), e cada CPF tem um limite de 4 panetones. Consulte o regulamento no local.

SERVIÇO

Balloon Experience

Quando: até 24 de dezembro

Valor: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$20 + 1kit lápis e caderno (meia-social)

Classificação: Livre

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista (piso L1)

Horário de funcionamento: de segunda a sábado: das 9h às 22h | domingo: das 13h às 21h

Ingressos disponíveis para venda no local

Corais de Natal

Quando: todos os sábados até 21 de dezembro

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista (piso L1)

Horário: às 16h e/ou às 17h

Paradas natalinas

Quando: todos os domingos até 22 de dezembro

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Onde: Pisos L1 e L2

Horário: às 15h (1ª sessão) e às 17h30 (2ª sessão)

Campanha de Panetones do Bela Vista em parceria com Obras Sociais Irmã Dulce

Quando: de 13 de novembro a 24 de dezembro

Mecânica: a cada R$ 300,00 em compras + R$ 30,00 = 1 panetone

Posto de trocas: Piso L2 Norte (ao lado da Le Biscuit)