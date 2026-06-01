Cultura e conhecimento: Salvador recebe Congresso do Lazer

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Pela primeira vez, Salvador será o palco do Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL). Em sua 7ª edição, o evento aterrissa na capital baiana entre os dias 10 e 12 de junho (quarta a sexta-feira), transformando a cidade no principal polo nacional de discussões sobre o lazer não apenas como diversão, mas como um direito social, política pública e campo de pesquisa.

Com vagas já esgotadas, a programação está recheada e vai movimentar os espaços da UFBA, do IFBA e diversos equipamentos culturais da cidade. A abertura oficial acontece na quarta-feira (10), no Salão Nobre da Reitoria da UFBA. A noite promete com a apresentação da Orquestra Filarmônica e a conferência magna "A Invisibilização do Lazer na Agenda Pública: que direito é esse?", comandada pela pesquisadora Ludmila Costhek Abílio (Unicamp).

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Nos dias 11 e 12, as atividades se concentram no IFBA e na FACED/UFBA. A grade reúne pesquisadores de todo o Brasil para painéis sobre trabalho, políticas públicas e a produção de conhecimento. Entre os destaques, estão nomes de peso como Ivanete Boschetti (UFRJ) e Hélder Ferreira Isayama (UFMG), que fará a conferência de encerramento.

E não para na teoria: o congresso também terá lançamento de livros, confraternizações e um encerramento especial com o Coral Ecumênico no Ginásio do IFBA. Um grande atrativo para os inscritos é o acesso gratuito aos museus da capital baiana durante os dias de evento, unindo debate acadêmico e vivência cultural.

"Estamos muito contentes. O evento trará debates muito relevantes e grandes nomes da área. O engajamento foi altíssimo", comemora o Dr. Romilson Augusto do Santos, professor da UFBA e presidente da ANPEL (associação organizadora do evento).

Esta é apenas a segunda vez que o encontro acontece no Nordeste, consolidando a vocação de Salvador para sediar grandes eventos acadêmicos e culturais.

PROGRAMAÇÃO

1º DIA 10/06 - QUARTA-FEIRA

11h às 18h: Credenciamento no Salão Nobre da Reitoria – UFBA;

14h às 16h: Visitas a espaços culturais de Salvador (Casa das Histórias, Cidade da Música, Casa do Rio Vermelho, Casa do Carnaval, Espaço Carybé de artes, Espaço Pierre Verger de Fotografia e Galeria Mercado). Acesso livre durante o evento, mediante apresentação do crachá.

Encontro dos professores de educação física do IFBA

18h: Abertura

LOCAL: Salão Nobre da Reitoria: UFBA

• Apresentação da Orquestra Filarmônica no Salão Nobre da Reitoria – UFBA;

• Mesa de Abertura no Salão Nobre da Reitoria – UFBA;

• Conferência de Abertura – Tema: “A Invisibilização do Lazer na Agenda Pública: que direito é esse?” Com a palestrante Ludmila Costhek Abílio – Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) – UNICAMP, e mediação do Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos (ANPEL/UFBA).

20h30: Encerramento

2º DIA 11/06 - QUINTA-FEIRA

8h30 às 12h: Credenciamento IFBA;

8h30 às 18h: Eleição da nova diretoria para Gestão 2026/2027 IFBA (AUDITÓRIO 2 DE JULHO);

8h30 às 10h: Painel: “Lazer como Direito Social: conquistas e desafios na legislação brasileira”, com os palestrantes Sr. Vicente José de Lima Neto, (Diretor Geral da SUDESB), Profa. Dra. Ana Elenara Pintos (IFDF), Prof. Doutor Fernando Mezzadri – IPIE/UFPR e o Sr. José Francisco de Assis Santos Silva – (Diretor de Cidadania Cultural – SECULT), com mediação do Prof. Dr. Augusto Cesar Rios Leiro (UFBA). LOCAL: IFBA (AUDITORIO 2 DE JULHO);

10h às 11h: Apresentações de Pôsteres. LOCAL: IFBA (GINÁSIO);

11h à 12h30: Conferência – Tema: “Lazer, trabalho e capitalismo: qual o lugar dos direitos sociais?” Palestrante: Profa. Dra. Ivanete Boschetti (UFRJ) e mediadora: Profa. Dra. Cláudia Bonalume (ANPEL). LOCAL: IFBA (AUDITORIO 2 DE JULHO);

12h30 às 14h00: Intervalo – Almoço;

14h às 16h30: Grupos Temáticos de Trabalho (GTT) LOCAL: FACED/ADM;

16h30 às 17h30: Intervalo e lançamento de livros LOCAL: FACED/ADM;

18h: Atividade de Confraternização no Espaço Cultural da Barroquinha.

3º DIA 12/06 - SEXTA-FEIRA

9h às 11h: Grupos Temáticos de Trabalho (GTT) LOCAL: FACED/ADM;

11h às 12h30: Sessão “Pontos de vista” LOCAL: FACED/ADM;

12h30 às 14h: Intervalo – Almoço;

14h às 15h30: Mesa Redonda – Tema: “Lazer no Campo Acadêmico e nas políticas públicas: desafios de reconhecimento enquanto direito social e espaço na produção e disseminação de conhecimento”.

Palestrantes: Profa. Dra. Lucilene Alencar (IFSP), Profa. Dra. Raquel da Silveira (UFRGS); Sra. Andrea Louise Tavares (TCU) e mediação do Prof. Dr. Wilson Lino (ANPEL/UFG). LOCAL: IFBA (AUDITÓRIO 2 DE JULHO);

15h30: Intervalo;

16h às 17h: Assembleia Anpel. LOCAL: IFBA - (AUDITORIO 2 DE JULHO);

17h às 18h30: Conferência de Encerramento, Tema: “Elementos para um compromisso coletivo de construção de uma agenda pública para o direito ao lazer”. Palestrante: Prof. Dr. Hélder Ferreira Isayama (UFMG) e Mediador: Prof. Dr. Bruno Ocelli Ungheri (ANPEL/UFOP). LOCAL: IFBA (- AUDITORIO 2 DE JULHO);

18h30 às 19h30: Solenidade de Encerramento, Avaliação do Evento, Homenagens e Prêmio ANPEL de Literatura Científica, Apresentação do Coral Ecumênico. LOCAL: IFBA - (AUDITORIO 2 DE JULHO);

Encerramento: Confraternização de encerramento. LOCAL: IFBA (GINÁSIO DE ESPORTES).

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio