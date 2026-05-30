CULTURA
Professor da UFBA representa o Brasil em encontro internacional
Evento aconteceu no continente africano
Participando do Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, realizado entre os dias 28 e 30 de maio, na Universidade de Cabo Verde, o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Zulu Araújo, representou o Brasil no continente africano.
Indicado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares e vice-presidente do PSB de Salvador integrou a mesa "As Dinâmicas Históricas da Diasporização Atlântica", ao lado de especialistas dos Estados Unidos e de Cabo Verde.
Durante sua participação, Araújo abordou as relações entre a diáspora africana, os processos de formação cultural nas Américas e o papel das políticas públicas de cultura.
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“Reafirmei o nosso compromisso com a promoção da igualdade racial, com a valorização da cultura negra enquanto elemento estratégico para o nosso desenvolvimento e com a importância da democracia para que possamos alcançar nossos objetivos por um mundo melhor, mais humano e livre do racismo”, destacou.
O encontro, realizado no continente africano, teve sua programação baseada no tema "Edificar pontes, construir um futuro melhor" e promoveu reflexões sobre a crioulidade atlântica, conceito proposto por Cabo Verde, abordando a diversidade cultural, as línguas crioulas, a memória transatlântica e a diplomacia cultural.