Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Professor da UFBA representa o Brasil em encontro internacional

Evento aconteceu no continente africano

Redação
Por Redação
Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica
Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica - Foto: Guilherme Bruno/ Fundação Cultural Palmares

Participando do Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, realizado entre os dias 28 e 30 de maio, na Universidade de Cabo Verde, o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Zulu Araújo, representou o Brasil no continente africano.

Indicado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares e vice-presidente do PSB de Salvador integrou a mesa "As Dinâmicas Históricas da Diasporização Atlântica", ao lado de especialistas dos Estados Unidos e de Cabo Verde.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante sua participação, Araújo abordou as relações entre a diáspora africana, os processos de formação cultural nas Américas e o papel das políticas públicas de cultura.

Leia Também:

NOVIDADE

Museu Geológico da Bahia reúne exposição inédita
Museu Geológico da Bahia reúne exposição inédita imagem

CHAPADA DIAMANTINA

Vila de Itaitu recebe 2ª edição do Festival de Forró em agosto
Vila de Itaitu recebe 2ª edição do Festival de Forró em agosto imagem

CONHEÇA!

Salvador recebe festival com artistas 60+ e oficinas de teatro
Salvador recebe festival com artistas 60+ e oficinas de teatro imagem

“Reafirmei o nosso compromisso com a promoção da igualdade racial, com a valorização da cultura negra enquanto elemento estratégico para o nosso desenvolvimento e com a importância da democracia para que possamos alcançar nossos objetivos por um mundo melhor, mais humano e livre do racismo”, destacou.

O encontro, realizado no continente africano, teve sua programação baseada no tema "Edificar pontes, construir um futuro melhor" e promoveu reflexões sobre a crioulidade atlântica, conceito proposto por Cabo Verde, abordando a diversidade cultural, as línguas crioulas, a memória transatlântica e a diplomacia cultural.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Cultura

Relacionadas

Mais lidas