Professor da UFBA representa o Brasil em encontro internacional

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Participando do Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, realizado entre os dias 28 e 30 de maio, na Universidade de Cabo Verde, o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Zulu Araújo, representou o Brasil no continente africano.

Indicado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares e vice-presidente do PSB de Salvador integrou a mesa "As Dinâmicas Históricas da Diasporização Atlântica", ao lado de especialistas dos Estados Unidos e de Cabo Verde.

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Durante sua participação, Araújo abordou as relações entre a diáspora africana, os processos de formação cultural nas Américas e o papel das políticas públicas de cultura.

“Reafirmei o nosso compromisso com a promoção da igualdade racial, com a valorização da cultura negra enquanto elemento estratégico para o nosso desenvolvimento e com a importância da democracia para que possamos alcançar nossos objetivos por um mundo melhor, mais humano e livre do racismo”, destacou.

O encontro, realizado no continente africano, teve sua programação baseada no tema "Edificar pontes, construir um futuro melhor" e promoveu reflexões sobre a crioulidade atlântica, conceito proposto por Cabo Verde, abordando a diversidade cultural, as línguas crioulas, a memória transatlântica e a diplomacia cultural.