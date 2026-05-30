Vila de Itaitu recebe 2ª edição do Festival de Forró em agosto

O clima do forró vai tomar conta do Piemonte da Diamantina nos dias 1º e 2 de agosto. A vila de Itaitu, distrito de Jacobina, recebe a segunda edição do Festival de Forró de Itaitu, evento que aposta na combinação entre música, cultura e turismo para fortalecer a economia local e valorizar as tradições nordestinas.



Com o tema “Um forró pra nós dois”, o festival promete reunir artistas do gênero em uma programação voltada para moradores e visitantes que buscam uma experiência imersiva em um dos destinos mais encantadores do interior baiano.

Música e tradição nordestina

A proposta do evento é celebrar a identidade cultural do Nordeste por meio do forró, ritmo que atravessa gerações e permanece como uma das principais expressões artísticas da região.



Além dos shows, o festival busca criar uma atmosfera de convivência e valorização das tradições locais, transformando a pequena vila em um ponto de encontro para amantes da música nordestina.



A expectativa da organização é consolidar o evento no calendário cultural da Bahia, ampliando o fluxo turístico e fortalecendo o potencial da região como destino de experiências culturais.

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História da comunidade também ganha destaque

Quem visitar Itaitu durante o festival também poderá conhecer mais sobre a trajetória da vila por meio do memorial instalado no casarão da praça principal.

O espaço reúne fotografias, vídeos, relatos e objetos que ajudam a contar a história da comunidade, destacando personagens, costumes e memórias que fazem parte da identidade local.



A iniciativa busca preservar o patrimônio cultural da região e aproximar visitantes da história do território.

Natureza é um dos atrativos da região

Além da programação cultural, Itaitu se destaca pelas paisagens naturais. A vila está cercada por mais de 40 cachoeiras, entre elas a famosa Cachoeira Véu de Noiva, um dos cartões-postais da região.



Outros atrativos bastante procurados pelos visitantes são as cachoeiras de Piancó e Arapongas, que ajudam a transformar o distrito em um destino procurado por turistas interessados em ecoturismo e contato com a natureza.

Turismo sustentável

Mais do que um evento musical, o Festival de Forró de Itaitu tem como objetivo estimular o turismo sustentável e gerar oportunidades para a comunidade local.



A iniciativa aposta na valorização do patrimônio natural e cultural da região como estratégia de desenvolvimento econômico, incentivando a circulação de visitantes, o fortalecimento do comércio e a divulgação dos atrativos do município de Jacobina.



Com música, história e paisagens naturais, o festival pretende reforçar o potencial de Itaitu como um dos destinos turísticos mais promissores do interior da Bahia.