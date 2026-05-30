Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CHAPADA DIAMANTINA

Vila de Itaitu recebe 2ª edição do Festival de Forró em agosto

Evento reúne música, cultura e natureza em vila de Jacobina

Isabela Cardoso
Por
Itaitu vai receber o II festival de forró em agosto
Itaitu vai receber o II festival de forró em agosto - Foto: Divulgação

O clima do forró vai tomar conta do Piemonte da Diamantina nos dias 1º e 2 de agosto. A vila de Itaitu, distrito de Jacobina, recebe a segunda edição do Festival de Forró de Itaitu, evento que aposta na combinação entre música, cultura e turismo para fortalecer a economia local e valorizar as tradições nordestinas.

Com o tema “Um forró pra nós dois”, o festival promete reunir artistas do gênero em uma programação voltada para moradores e visitantes que buscam uma experiência imersiva em um dos destinos mais encantadores do interior baiano.

Música e tradição nordestina

A proposta do evento é celebrar a identidade cultural do Nordeste por meio do forró, ritmo que atravessa gerações e permanece como uma das principais expressões artísticas da região.

Além dos shows, o festival busca criar uma atmosfera de convivência e valorização das tradições locais, transformando a pequena vila em um ponto de encontro para amantes da música nordestina.

A expectativa da organização é consolidar o evento no calendário cultural da Bahia, ampliando o fluxo turístico e fortalecendo o potencial da região como destino de experiências culturais.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

História da comunidade também ganha destaque

Quem visitar Itaitu durante o festival também poderá conhecer mais sobre a trajetória da vila por meio do memorial instalado no casarão da praça principal.

Leia Também:

SÃO JOÃO

De graça! Pelourinho recebe show de forró nesta sexta
De graça! Pelourinho recebe show de forró nesta sexta imagem

VEM AÍ

Forró Panela: evento vai celebrar 28 anos com atrações de peso
Forró Panela: evento vai celebrar 28 anos com atrações de peso imagem

CULTURA

Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador
Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador imagem

O espaço reúne fotografias, vídeos, relatos e objetos que ajudam a contar a história da comunidade, destacando personagens, costumes e memórias que fazem parte da identidade local.

A iniciativa busca preservar o patrimônio cultural da região e aproximar visitantes da história do território.

Natureza é um dos atrativos da região

Além da programação cultural, Itaitu se destaca pelas paisagens naturais. A vila está cercada por mais de 40 cachoeiras, entre elas a famosa Cachoeira Véu de Noiva, um dos cartões-postais da região.

Outros atrativos bastante procurados pelos visitantes são as cachoeiras de Piancó e Arapongas, que ajudam a transformar o distrito em um destino procurado por turistas interessados em ecoturismo e contato com a natureza.

Turismo sustentável

Mais do que um evento musical, o Festival de Forró de Itaitu tem como objetivo estimular o turismo sustentável e gerar oportunidades para a comunidade local.

A iniciativa aposta na valorização do patrimônio natural e cultural da região como estratégia de desenvolvimento econômico, incentivando a circulação de visitantes, o fortalecimento do comércio e a divulgação dos atrativos do município de Jacobina.

Com música, história e paisagens naturais, o festival pretende reforçar o potencial de Itaitu como um dos destinos turísticos mais promissores do interior da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Cultura itaitu jacobina

Relacionadas

Mais lidas