Salvador recebe festival com artistas 60+ e oficinas de teatro

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A abertura do Festival de Teatro 60+, no próximo dia 4 de junho, marcará o lançamento do projeto cultural Viva o Teatro – Palco e Ofício, iniciativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) com produção do Coletivo4.

Com atividades previstas até novembro, a proposta reúne apresentações teatrais, formação técnica, exposição e circulação artística entre Salvador e municípios do interior.

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O lançamento acontece no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho. A programação começa às 18h30 com o Café com História, que recebe Rita Assemany e Osvaldo Mil, e segue às 20h com o espetáculo Giramundo, protagonizado por Jackson Costa.

O projeto é composto por cinco frentes: o Festival 60+, o ciclo de encontros Café com História, as Oficinas Artísticas com metodologia VIGA, a exposição Trajes do Teatro Baiano – Exposição de Figurinos e a Caravana Coletivo4, que levará atividades ao município de Bonito.



O Festival 60+ reúne sete espetáculos protagonizados por artistas baianos com mais de 60 anos e propõe discussões sobre longevidade, permanência artística e mercado de trabalho nas artes cênicas.

Na abertura, Jackson Costa apresenta 'Giramundo', espetáculo que combina poesia, música e ritmos de matriz africana. Ao lado de Tom Costa e Sidney Argolo, o ator revisita poemas e canções ligados a temas de resistência e reflexão.

A programação continua no dia 5 de junho com 'Chiquita com Dendê', recital satírico de Rita Assemany escrito por Aninha Franco. Acompanhada pelo violonista Rudnei Monteiro, a atriz percorre histórias e personagens de Salvador por meio de músicas de compositores como Assis Valente, Dorival Caymmi, Tom Zé, Moraes Moreira e Ivete Sangalo.

No dia 6, Osvaldo Mil sobe ao palco com Musicausos, espetáculo que mistura relatos de sua trajetória no teatro, cinema e televisão com canções que marcaram sua carreira.

A segunda semana da programação começa em 11 de junho com mais uma edição do Café com História. No dia seguinte, Diogo Lopes Filho apresenta o musical Batatinha, homenagem ao sambista baiano que aborda temas como carnaval, melancolia e identidade cultural.

Já em 13 de junho, 'Os Sons que Vêm da Cozinha', com Kaíka Alves e Sandro Rangel, utiliza elementos documentais para revisitar a produção musical popularmente associada ao chamado “brega” das décadas de 1960 e 1970.

Os dois últimos espetáculos acontecem nos dias 19 e 20 de junho. Antônio Fábio apresenta Outrora, peça que acompanha um homem revisitando lembranças da infância, do amor e da passagem do tempo enquanto aguarda um trem. O encerramento fica por conta de Marcelo Praddo, com 'Vou Te Contar!', espetáculo inspirado em histórias reais de brasileiros anônimos.

Além das apresentações, o projeto inclui um eixo formativo por meio das Oficinas Artísticas com metodologia VIGA. Ao todo, serão oferecidas 130 vagas para participantes de Salvador e do interior. As inscrições para a primeira etapa serão abertas em 15 de junho.

A formação será dividida em dois ciclos. Entre julho e setembro, haverá itinerários voltados para Teatro, Dança, Canto Coral, Produção e Comunicação Cultural. A segunda etapa contempla áreas como Iluminação, Sonorização, Cenografia, Adereço, Figurino e Maquiagem. O percurso termina com a montagem do espetáculo Vou Ser Artista, prevista para setembro.

Outra ação prevista é a abertura da exposição Trajes do Teatro Baiano – Exposição de Figurinos, marcada para 8 de agosto no Forte do Barbalho. Com curadoria de Maurício Martins, a mostra reunirá figurinos de espetáculos considerados representativos da produção teatral baiana e ficará em cartaz até outubro.

Encerrando o circuito, a Caravana Coletivo4 levará atividades artísticas e formativas para o município de Bonito.