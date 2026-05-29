Conheça Museu da Energia em Salvador que une história e tecnologia de graça

Em meio às construções históricas do Centro de Salvador, um casarão une memória, ciência e tecnologia em uma experiência interativa sobre a eletricidade. Instalado na Praça Ramos de Queirós, o Museu da Energia funciona de forma gratuita, transformando conceitos técnicos em atividades práticas e educativas que, além de ensinar, mostram as possibilidades da luz elétrica.

No local, o visitante aprende como acontece a distribuição, recebe dicas sobre economia e tem acesso à história, entendendo como a chegada da luz elétrica alterou a rotina da capital baiana ao longo dos séculos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O espaço integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como proposta aproximar crianças, jovens, adultos e idosos do universo da energia de forma lúdica e educativa.

O portal A TARDE conversou com o engenheiro de eficiência energética da Neoenergia Coelba, Raphael Damasceno, que explicou que a ideia do espaço é exterminar os conceitos tediosos relacionados ao consumo de energia.

"Aprender, mas de uma forma mais lúdica e educativa, de modo a conseguir alcançar o objetivo um pouco fora daquela concepção mais tradicional. O espaço traz alguns experimentos, que mostram toda a teoria que, por vezes, parece um pouco maçante, mas de uma forma mais leve e também prática”, explicou Damasceno.

Museu da Energia - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Reinauguração garante tecnologia

Inaugurado em 2007, o espaço passou por uma reforma geral, foi reinaugurado em dezembro de 2022, e agora dispõe de novos recursos tecnológicos e equipamentos mais interativos. Um dos destaques é o Espaço Maker, local onde os visitantes são incentivados a construir mecanismos capazes de gerar energia através de aero geradores.

“O visitante é provocado a produzir alguns elementos, aliando essa parte construtiva do ‘faça você mesmo'. É o ponto que diferencia o museu dos demais espaços voltados para a multiplicação do conhecimento", destacou o engenheiro.

Outro diferencial do espaço é a adaptação da linguagem para públicos de diferentes faixas etárias. O museu recebe desde crianças da educação infantil até grupos da terceira idade.

“Toda linguagem é adaptada à faixa etária do público que está visitando. A gente consegue adaptar o conteúdo e o conceito a ser abordado de acordo com quem visita”, destacou Raphael.

Caminhos da Energia - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Gerador de Van de Graaff

Entre todos públicos, o experimento que mais chama a atenção dos visitantes é o gerador de Van de Graaff, equipamento que provoca o arrepio dos cabelos ao demonstrar a separação de cargas elétricas.

"Ele trabalha o conceito da separação de cargas e eletromagnetismo e consiste em um aparato em que o visitante apoia a mão e o cabelo fica eriçado. Ele consegue fazer a separação dessas cargas através do cabelo e acaba surpreendendo o público das diversas idades", contou.

Além dele, outros equipamentos também despertam curiosidade do público como um eletroímã, denominado “Martelo de Thor”, e a experiência imersiva através de óculos de realidade virtual, que apresenta ao visitante todo o caminho da energia elétrica, desde a geração até a chegada às residências.

Gerador de Van de Graaff - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Conheça experimentos disponíveis no Museu da Energia:

Painel da História da Eletricidade: atividade interativa com uma síntese do uso da energia desde a pré-história até os dias atuais;

atividade interativa com uma síntese do uso da energia desde a pré-história até os dias atuais; Magnetismo: experimentos como a Pirâmide Magnética, o Pêndulo Caótico e o Campo Magnético com Fio Perpendicular que abordam conceitos relacionados ao magnetismo através da força magnética, como ímãs e metais;

experimentos como a Pirâmide Magnética, o Pêndulo Caótico e o Campo Magnético com Fio Perpendicular que abordam conceitos relacionados ao magnetismo através da força magnética, como ímãs e metais; Eletromagnetismo: com o Anel Saltante, a Bobina de Tesla, o Super Eletroímã e o Eletroímã Lúdico, os visitantes podem explorar as propriedades magnéticas e elétricas da matéria e as relações estabelecidas entre elas;

com o Anel Saltante, a Bobina de Tesla, o Super Eletroímã e o Eletroímã Lúdico, os visitantes podem explorar as propriedades magnéticas e elétricas da matéria e as relações estabelecidas entre elas; Geração de Energia Elétrica: experimentos como a Bicicleta Geradora, Caminhos da Energia e Minigerador, que demonstram a obtenção de eletricidade por meio da conversão de energia mecânica em energia elétrica;

experimentos como a Bicicleta Geradora, Caminhos da Energia e Minigerador, que demonstram a obtenção de eletricidade por meio da conversão de energia mecânica em energia elétrica; Geração de Energia Elétrica por Fontes Renováveis: simula a geração por meio de fontes renováveis, como energia solar, eólica e hídrica, através de simuladores de sistemas de geração solar fotovoltaica, geração eólica e maquetes virtuais;

simula a geração por meio de fontes renováveis, como energia solar, eólica e hídrica, através de simuladores de sistemas de geração solar fotovoltaica, geração eólica e maquetes virtuais; Óptica: a Caixa Ótica e a Fibra Ótica apresentam os fenômenos relacionados à luz, como refração, reflexão, difração, dispersão e formação de imagens;

a Caixa Ótica e a Fibra Ótica apresentam os fenômenos relacionados à luz, como refração, reflexão, difração, dispersão e formação de imagens; Eficiência Energética: através da Casa Eficiente, o museu explica o funcionamento dos eletrodomésticos e fornece dicas para o uso correto, reduzindo o consumo de energia elétrica em residências;

através da Casa Eficiente, o museu explica o funcionamento dos eletrodomésticos e fornece dicas para o uso correto, reduzindo o consumo de energia elétrica em residências; Maquete Virtual: simulação de geração de energia elétrica em diferentes usinas (eólica, solar e hidroelétrica), permitindo uma análise detalhada das estruturas básicas de cada tipo;

simulação de geração de energia elétrica em diferentes usinas (eólica, solar e hidroelétrica), permitindo uma análise detalhada das estruturas básicas de cada tipo; Caminhos da Energia: explica o caminho que a energia percorre, desde a fonte geradora até chegar às residências, áreas rurais e indústrias;

explica o caminho que a energia percorre, desde a fonte geradora até chegar às residências, áreas rurais e indústrias; Espaço Maker: oferece aos participantes a chance de explorar temas como geração de energia, consumo consciente e eficiência energética de maneira prática e desafiadora.

1 de 6 Bicicleta Geradora | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

2 de 6 Museu da Energia | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

3 de 6 | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

4 de 6 Caminhos da Energia | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

5 de 6 Gerador de Van de Graaff | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

6 de 6 Painel da História da Eletricidade | Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Mudanças no hábito de vida

Segundo Raphael, muitos visitantes relatam mudanças de hábito após conhecerem o espaço, principalmente relacionadas ao consumo consciente de energia.

“Eles conseguiram aplicar na prática essas ações, como, por exemplo, sempre que sair de um cômodo, desligar a luz, ou em relação à aquisição dos equipamentos mais eficientes que acabam trazendo essa economia no consumo de energia dessas residências”, explicou.

Caixa Ótica - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Chegada da energia elétrica em Salvador

Além da proposta educativa, o museu também dialoga diretamente com a história de Salvador. No início da visita, há um painel interativo com uma síntese do uso da energia desde a pré-história até os dias atuais.

Para compreender o contexto histórico e a importância do fenômeno para o desenvolvimento da capital baiana, o portal A TARDE também conversou com o historiador Vitor Porto, que explicou que antes da chegada da eletricidade, a rotina da cidade era limitada pela luz natural.

A instalação dos primeiros sistemas elétricos na região aconteceu no final do século XIX e início do século XX e, antes disso, as ruas eram iluminadas por lampiões a óleo, gás ou querosene, enquanto muitas áreas permaneciam escuras durante a noite.

"A população costumava encerrar atividades mais cedo, principalmente por questões de segurança e dificuldade de circulação. O comércio, os encontros sociais e até as celebrações religiosas dependiam bastante do período diurno", contou Porto.

Centro Histórico de Salvador - 19/06/1979 - Foto: Cedoc A TARDE

Com a implantação da iluminação elétrica, a capital baiana entrou em profundas transformações urbanas e sociais.

“As ruas passaram a ser mais seguras e movimentadas à noite, facilitando a circulação de pessoas. A eletricidade também trouxe mais conforto para as residências, modernizou serviços e permitiu que atividades comerciais e culturais acontecessem por mais tempo”, afirmou o historiador.

Painel da História da Eletricidade - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Comércio e Centro Histórico pioneiros na eletricidade soteropolitana

Segundo Vitor, as primeiras regiões impactadas pela modernização foram justamente áreas centrais como o Comércio e o Centro Histórico, pois nos locais estavam concentradas as atividades econômicas, administrativas e culturais.

"Esses locais receberam prioridade na instalação da iluminação pública e da infraestrutura elétrica [...] simbolizou a entrada de Salvador no processo de modernização urbana, acompanhando outras grandes cidades brasileiras", contou.

1 de 5 Salvador, 03/06/1966 | Foto: Cedoc A TARDE

2 de 5 Salvador, 20/05/1980 | Foto: Cedoc A TARDE

3 de 5 Rua Chile, 09/01/1988 | Foto: Carlos Santana/Cedoc A TARDE

4 de 5 Rua Chile | Foto: Cedoc A TARDE

5 de 5 Rua Chile, 1978 | Foto: Cedoc A TARDE

Como visitar o Museu da Energia?

O Museu da Energia funciona de forma gratuita, de segunda a sexta, das 8h às 17:30h, e aos sábados, das 8h as 17h. O equipamento está na localizado na Praça Ramos de Queirós, no Centro Histórico.

Há visitas guiadas mediante agendamento, em quatro horários diferentes, com duração de 1h30. Os interessados podem marcar horário pelo telefone e WhatsApp (71) 99692-0224 ou através do site oficial da Neoenergia Coelba através deste link.

Para o historiador, a localização do museu fortalece a relação entre patrimônio histórico e desenvolvimento urbano.

“O Centro Histórico de Salvador reúne séculos de memória, arquitetura e tradições culturais. Um museu sobre energia dialoga diretamente com esse cenário ao mostrar como a eletricidade participou da transformação da cidade e da vida da população. Além de preservar a história tecnológica, o museu ajuda visitantes e moradores a compreenderem a relação entre modernização, patrimônio cultural e desenvolvimento urbano, fortalecendo também o turismo histórico e educativo”, pontuou.

Teste de Nervos - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Dia da Energia

O Dia Mundial da Energia é celebrado nesta sexta-feira, 29 de maio, e tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da eletricidade e seu uso eficiente, além de incentivar a implementação de energias renováveis.

A ocasião abre uma oportunidade de reflexão para a instituições, governos e sociedade, sobre a necessidade de conscientização a fim de garantir um futuro sustentável para as gerações futuras.