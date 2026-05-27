Instituto Paulo Gustavo: ONG vai acolher famílias homoafetivas

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O viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista e mestre em Ciências Médicas, Thales Bretas, anunciou que está em processo de criação do Instituto Paulo Gustavo, uma ONG que terá entre seus projetos o acolhimento de famílias homoafetivas.

A ideia surgiu a partir de uma exposição que realizou sobre a vida e a obra de Paulo Gustavo, em 2025, segundo Bretas. O anúncio aconteceu na terça-feira, 26, em entrevista ao CB.Poder, programa do Correio Brazilience em parceria com a TV Brasília.

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Ele explicou que o instituto também nasce de vivências pessoais, especialmente após se tornar pai solo dos filhos do casal, Romeu e Gael, de 6 anos, depois da morte de Paulo Gustavo, em 2021, vítima da Covid-19.

Ainda segundo Bretas, a repercussão positiva da exposição reforçou a percepção de que poderia ampliar seu papel como porta-voz de pautas relacionadas à diversidade e à inclusão. “Eu senti uma responsabilidade social que cada vez mais cresce”, afirmou.

Celebração da arte

O dermatologista contou que a proposta é que a ONG desenvolva oficinas e ações ligadas às artes, como cinema e teatro, áreas que marcaram a trajetória do humorista. “A gente vai fazer muito ligado às artes que celebraram a vida do Paulo”, revelou.

De acordo com Thales Bretas, o projeto já está estruturado no papel e agora avança na busca por apoio institucional e patrocínio para sair do planejamento e começar a funcionar.

“Tem tudo formatado, saiu o CNPJ há poucas semanas, e eu tô buscando parceiros pra instituir o instituto e a sede”, finalizou.