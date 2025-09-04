Menu
HOME > CULTURA
ESPETÁCULO

Idealizada por Paulo Gustavo, peça Matilde estreia em Salvador

Peça será apresentada entre os dias 5 e 29 de setembro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/09/2025 - 16:15 h
Elenco conta com Malu Valle e Ivan Mendes
Chega a Salvador a icônica 'História de Matilde', espetáculo que será apresentado entre os dias 5 e 29 de setembro, no Cine Teatro 2 de Julho.

A trajetória desse espetáculo remonta a 20 anos atrás, quando o ator Paulo Gustavo, ainda estudante de Artes Cênicas, convidou Malu Valle para dirigir Infraturas (2005). O projeto não apenas impulsionou a carreira de Paulo Gustavo, como também consolidou a parceria artística entre os dois.

Celebrando os 35 anos de carreira de Malu Valle e homenageando o genial e revolucionário Paulo Gustavo, Matilde chega à capital baiana com uma história envolvente e atual.

Espetáculo MATILDE

A peça, que estreou no CCBB do Rio de Janeiro, narra a vida de Matilde, interpretada por Malu Valle, uma mulher de 60 anos, aposentada, que tem sua rotina pacata em Copacabana transformada ao alugar um quarto para Jonas (Ivan Mendes), um ator de 36 anos em busca de sua grande oportunidade.

Com texto de Julia Spadaccini e direção de Gilberto Gawronski, Matilde combina humor e sensibilidade em uma comédia que aborda temas como envelhecimento, relações intergeracionais e os desafios da sociedade patriarcal, explorando os medos e anseios de seus personagens.

x