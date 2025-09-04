AGENDA CULTURAL
O que fazer em Salvador: Bon Odori, shows, teatro e muito mais
Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos
Por Beatriz Santos
A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.
Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.
Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o rock n' roll.
🎶 MÚSICA
⏭️ Série Carybé da OSBA apresenta: Ondinas
- Data: 4 de setembro
- Horário: 19h
- Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA
- Ingressos: R$ 10 (meia) e inteira R$ 20
- Vendas: Sympla
⏭️ No Rolê com Tarcísio do Acordeon
- Data: 6 de setembro (sábado)
- Horário: 15h
- Local: Mali - Esportes de Areia, Gastronomia e Entretenimento
- Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 320
- Vendas: TicketMaker
⏭️ Miss Suéter e Dj Camilo Fróes
- Data: 5 de setembro
- Horário: 21h
- Local: Colaboraê, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 60 (inteira) e meia R$ 30
- Vendas: Sympla
⏭️ 2zDinizz
- Data: 6 de setembro (sábado)
- Horário: a partir das 22h
- Local: Colaboraê – R. Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho, Salvador/BA
- Atrações: 2zDinizz
- Ingressos: disponíveis pelo Clube do Ingresso
⏭️ Parada Popular - Tributo a Música Brega
- Data: 5 e 6 de setembro
- Horário: 19h (sexta-feira) e 17h (sábado)
- Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e meia R$ 20
- Vendas: Sympla
⏭️ 43 DUO (PR), Marte em queda e Adrian Brito
- Data: 3 de setembro
- Horário: 16h30
- Local: Discodelia Pub, Salvador - BA
- Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 10
- Vendas: Sympla
⏭️ Garage Sound System 3
- Data: 6 de setembro
- Horário: 18h
- Local: Discodelia Pub, Salvador - BA
- Atrações: Afterdogz, Arrow, Peito de planta e Dalmatans X
- Ingressos: R$ 15
- Vendas: Sympla
⏭️ Príncipe no Setor
- Data: 7 de setembro
- Horário: 14h
- Local: SAMBA DO SETOR, Salvador - BA
- Ingressos:EntreR$ 30 e R$ 55
- Vendas: Sympla
⏭️ Um Drink No Farol DRINK NO FAROL - Grupo Nosso Drink
- Data: 6 de setembro (sábado)
- Horário: 17h
- Local: +5571 Bar, Salvador - BA
- Ingressos: Entre R$ 40
- Vendas: Sympla
⏭️ VI Festival Barris de Música
- Data: Até 6 de setembro
- Local: Velho Espanha Bar e Cultura – Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador
- Atrações: Roda de Choro Batatinha, Roberto Mendes, Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol, Giroux Wanziller, Samba da Democracia e Pedrão Abib.
- Ingressos: R$ 20 (quarta) | R$ 30 (quinta a sábado)
- Vendas: Sympla
⏭️ Samba Allê
- Data: 7 de setembro (domingo)
- Horário: das 15h às 22h
- Local: Allê Varanda Bar – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
- Atrações: Samba du Oxe e cantor Luis
- Ingressos: R$ 90
- Vendas: Ticketmaker
⏭️ Agonia do Puto – Puto-Erudito
- Data: 6 de setembro (sábado)
- Horário: 19h
- Local: Casa do Carnaval – Pelourinho, Salvador
- Atrações: Puto-Erudito, O Poeta e Dejota na Voz
🎭 TEATRO
⏭️ Espetáculo “Erê” – Bando de Teatro Olodum
- Data: 5 a 28 de setembro de 2025
- Horário: Sextas e sábados, às 19h | Domingos, às 18h
- Local: Teatro Gregório de Mattos – Praça Castro Alves, Centro, Salvador/BA
- Ingressos: R$ 40 inteira e R$ 20 meia
- Vendas: Sympla
⏭️ FESTAC Ano 7 – Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia
- Data: 8 a 14 de setembro de 2025
- Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Teatro Martim Gonçalves, Espaço Cultural Alagados e Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 – Salvador/BA
- Entrada: gratuita
- Mais informações e programação completa: no Instagram
⏭️ Espetáculo Matilde
- Data: 05 a 29 de setembro de 2025
- Dias e horários: sextas, sábados e segundas às 20h | domingos às 19h
- Local: CineTeatro 2 de Julho – R. Pedro Gama, 413 A, Federação, Salvador
- Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia: estudantes, professores, profissionais da saúde, PCD e acompanhante, maiores de 60 anos e clientes Ourocard)
- Vendas: Sympla
⏭️ Cinderela
- Data: 6 e 7 de setembro
- Horário: Sábado e Domingo às 16h00, Domingo às 11h00
- Local: Teatro Jorge Amado
- Ingressos: EntreR$ 45 e R$ 120
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo Clássicas – Uma Montagem Teatral Circense
- Data: 7 de setembro
- Horário: 11h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
- Ingressos:R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ O Sapato do Meu Tio
- Data: 4 de setembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo Tartufo – O Impostor
- Data: Sextas de setembro, 20h
- Local: Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, Salvador
- Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)
- Vendas: Sympla
🍭 INFANTIL
⏭️ Patati Patatá Circo Show
- Data: Sextas, sábados, domingos e feriados de setembro
- Horário: Sextas às 19h30 | Sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30
- Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Centro, Lauro de Freitas/BA
- Ingressos: Entre R$ 30 e R$ 160
- Vendas: Sympla e bilheteria física
⏭️ Festival Música para Brincar – 7ª edição
- Data: 6 e 7 de setembro de 2025 (sábado e domingo)
- Horário: A partir das 15h
- Local: Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador/BA
- Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Vendas: Sympla
🎨 EXPOSIÇÃO
⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc
- Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
- Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
- Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia
- Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA
- Abertura: 23 de julho, às 19h
- Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro
- Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
- Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)
- Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h
- Entrada: Gratuita
➡️ OUTROS
⏭️ Festival de Cultura Japonesa (Bon Odori)
- Data: 5, 6 e 7 de setembro
- Horário: 10h às 22h
- Local: Parque de Exposições de Salvador
- Ingressos: Entre R$ 16 e R$ 40
- Vendas: TicketMaker
⏭️ Workshop e Cineclube com Roberto Beltrão no Cine Horror
- Data: 20 de setembro
- Horário: Workshop das 14h às 17h | Cineclube a partir das 17h
- Local: Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador/BA
- Inscrições: Gratuitas, de 1º a 12 de setembro, pelo site (vagas limitadas)
⏭️ Ano do Brasil na França – Montrouge
- Data: 6 e 7 de setembro
- Local: Montrouge, França (a 6 km de Paris)
- Atrações: Tom da Bahia, Del Feliz, mais de 150 artistas entre cantores, bandas, DJs, grupos de capoeira, batucada e dança afro
- Entrada: Gratuita
Siga nossas redes