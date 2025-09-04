O que fazer em Salvador: Bon Odori, shows, teatro e muito mais

Bon Odori é o principal evento da semana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o rock n' roll.



🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Série Carybé da OSBA apresenta: Ondinas

Data: 4 de setembro

4 de setembro Horário: 19h

19h Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA

Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA Ingressos: R$ 10 (meia) e inteira R$ 20

R$ 10 (meia) e inteira R$ 20 Vendas: Sympla

⏭️ No Rolê com Tarcísio do Acordeon

Data: 6 de setembro (sábado)

6 de setembro (sábado) Horário: 15h

15h Local: Mali - Esportes de Areia, Gastronomia e Entretenimento

Mali - Esportes de Areia, Gastronomia e Entretenimento Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 320

Entre R$ 120 e R$ 320 Vendas: TicketMaker

⏭️ Miss Suéter e Dj Camilo Fróes

Data: 5 de setembro

5 de setembro Horário: 21h

Local: Colaboraê, Salvador - BA

Ingressos: R$ 60 (inteira) e meia R$ 30

R$ 60 (inteira) e meia R$ 30 Vendas: Sympla

⏭️ 2zDinizz

Data: 6 de setembro (sábado)

6 de setembro (sábado) Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Local: Colaboraê – R. Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho, Salvador/BA

Colaboraê – R. Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho, Salvador/BA Atrações: 2zDinizz

2zDinizz Ingressos: disponíveis pelo Clube do Ingresso

⏭️ Parada Popular - Tributo a Música Brega

Data: 5 e 6 de setembro

5 e 6 de setembro Horário: 19h (sexta-feira) e 17h (sábado)

19h (sexta-feira) e 17h (sábado) Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA

Teatro Gamboa, Salvador - BA Ingressos: R$ 40 (inteira) e meia R$ 20

R$ 40 (inteira) e meia R$ 20 Vendas: Sympla

⏭️ 43 DUO (PR), Marte em queda e Adrian Brito

Data: 3 de setembro

3 de setembro Horário: 16h30

16h30 Local: Discodelia Pub, Salvador - BA

Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 10

Entre R$ 20 e R$ 10 Vendas: Sympla

⏭️ Garage Sound System 3

Data: 6 de setembro

6 de setembro Horário: 18h

18h Local: Discodelia Pub, Salvador - BA

Discodelia Pub, Salvador - BA Atrações: Afterdogz, Arrow, Peito de planta e Dalmatans X

Afterdogz, Arrow, Peito de planta e Dalmatans X Ingressos: R$ 15

R$ 15 Vendas: Sympla

⏭️ Príncipe no Setor

Data: 7 de setembro

7 de setembro Horário: 14h

Local: SAMBA DO SETOR, Salvador - BA

SAMBA DO SETOR, Salvador - BA Ingressos: Entre R$ 30 e R$ 55

Entre R$ 30 e R$ 55 Vendas: Sympla

⏭️ Um Drink No Farol DRINK NO FAROL - Grupo Nosso Drink

Data: 6 de setembro (sábado)

6 de setembro (sábado) Horário: 17h

17h Local: +5571 Bar, Salvador - BA

Ingressos: Entre R$ 40

Entre R$ 40 Vendas: Sympla

⏭️ VI Festival Barris de Música

Data: Até 6 de setembro

Até 6 de setembro Local: Velho Espanha Bar e Cultura – Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador

Velho Espanha Bar e Cultura – Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador Atrações: Roda de Choro Batatinha, Roberto Mendes, Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol, Giroux Wanziller, Samba da Democracia e Pedrão Abib.

Roda de Choro Batatinha, Ingressos : R$ 20 (quarta) | R$ 30 (quinta a sábado)

: R$ 20 (quarta) | R$ 30 (quinta a sábado) Vendas: Sympla

⏭️ Samba Allê

Data: 7 de setembro (domingo)

7 de setembro (domingo) Horário: das 15h às 22h

das 15h às 22h Local: Allê Varanda Bar – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Allê Varanda Bar – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador Atrações: Samba du Oxe e cantor Luis

Samba du Oxe e cantor Luis Ingressos: R$ 90

R$ 90 Vendas: Ticketmaker

⏭️ Agonia do Puto – Puto-Erudito

Data: 6 de setembro (sábado)

6 de setembro (sábado) Horário: 19h

19h Local: Casa do Carnaval – Pelourinho, Salvador

Casa do Carnaval – Pelourinho, Salvador Atrações: Puto-Erudito, O Poeta e Dejota na Voz

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo “Erê” – Bando de Teatro Olodum

Data: 5 a 28 de setembro de 2025

5 a 28 de setembro de 2025 Horário: Sextas e sábados, às 19h | Domingos, às 18h

Sextas e sábados, às 19h | Domingos, às 18h Local: Teatro Gregório de Mattos – Praça Castro Alves, Centro, Salvador/BA

Teatro Gregório de Mattos – Praça Castro Alves, Centro, Salvador/BA Ingressos: R$ 40 inteira e R$ 20 meia

R$ 40 inteira e R$ 20 meia Vendas: Sympla

⏭️ FESTAC Ano 7 – Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia

Data: 8 a 14 de setembro de 2025

8 a 14 de setembro de 2025 Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Teatro Martim Gonçalves, Espaço Cultural Alagados e Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 – Salvador/BA

Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Teatro Martim Gonçalves, Espaço Cultural Alagados e Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 – Salvador/BA Entrada: gratuita

gratuita Mais informações e programação completa: no Instagram

⏭️ Espetáculo Matilde

Data: 05 a 29 de setembro de 2025

05 a 29 de setembro de 2025 Dias e horários: sextas, sábados e segundas às 20h | domingos às 19h

sextas, sábados e segundas às 20h | domingos às 19h Local: CineTeatro 2 de Julho – R. Pedro Gama, 413 A, Federação, Salvador

CineTeatro 2 de Julho – R. Pedro Gama, 413 A, Federação, Salvador Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia: estudantes, professores, profissionais da saúde, PCD e acompanhante, maiores de 60 anos e clientes Ourocard)

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia: estudantes, professores, profissionais da saúde, PCD e acompanhante, maiores de 60 anos e clientes Ourocard) Vendas: Sympla

⏭️ Cinderela

Data: 6 e 7 de setembro

6 e 7 de setembro Horário: Sábado e Domingo às 16h00, Domingo às 11h00

Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Ingressos: Entre R$ 45 e R$ 120

Entre R$ 45 e R$ 120 Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Clássicas – Uma Montagem Teatral Circense

Data: 7 de setembro

7 de setembro Horário: 11h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Teatro Sesc Casa do Comércio Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ O Sapato do Meu Tio

Data: 4 de setembro

4 de setembro Horário: 20h

20h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Tartufo – O Impostor

Data: Sextas de setembro, 20h

Sextas de setembro, 20h Local: Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, Salvador

Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, Salvador Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

Salvador também tem uma programação para crianças | Foto: Divulgação

⏭️ Patati Patatá Circo Show

Data: Sextas, sábados, domingos e feriados de setembro

Sextas, sábados, domingos e feriados de setembro Horário: Sextas às 19h30 | Sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30

Sextas às 19h30 | Sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30 Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Centro, Lauro de Freitas/BA

Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Centro, Lauro de Freitas/BA Ingressos: Entre R$ 30 e R$ 160

Entre R$ 30 e R$ 160 Vendas: Sympla

⏭️ Festival Música para Brincar – 7ª edição

Data: 6 e 7 de setembro de 2025 (sábado e domingo)

6 e 7 de setembro de 2025 (sábado e domingo) Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Local: Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador/BA

Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador/BA Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025

a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025 Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)

Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA) Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h

Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA Abertura: 23 de julho, às 19h

23 de julho, às 19h Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro

de 24 de julho a 02 de novembro Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30

terça a domingo, das 9h às 17h30 Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA

M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)

19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados) Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h

19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h Entrada: Gratuita

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação variada | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

⏭️ Festival de Cultura Japonesa (Bon Odori)

Data: 5, 6 e 7 de setembro

5, 6 e 7 de setembro Horário: 10h às 22h

10h às 22h Local: Parque de Exposições de Salvador

Ingressos: Entre R$ 16 e R$ 40

Entre R$ 16 e R$ 40 Vendas: TicketMaker

⏭️ Workshop e Cineclube com Roberto Beltrão no Cine Horror

Data: 20 de setembro

20 de setembro Horário: Workshop das 14h às 17h | Cineclube a partir das 17h

Workshop das 14h às 17h | Cineclube a partir das 17h Local: Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador/BA

Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador/BA Inscrições: Gratuitas, de 1º a 12 de setembro, pelo site (vagas limitadas)

⏭️ Ano do Brasil na França – Montrouge