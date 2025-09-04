Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGENDA CULTURAL

O que fazer em Salvador: Bon Odori, shows, teatro e muito mais

Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/09/2025 - 7:13 h | Atualizada em 05/09/2025 - 20:59
Bon Odori é o principal evento da semana
Bon Odori é o principal evento da semana -

A capital baiana segue com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

“Erê” retorna aos palcos de Salvador com concepção de Lázaro Ramos
BR apresenta espetáculo "Shrek" com pacientes para reabilitação
Humoristas exaltam Arena A TARDE: "Surpreendente"

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas até o rock n' roll.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música
Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Série Carybé da OSBA apresenta: Ondinas

  • Data: 4 de setembro
  • Horário: 19h
  • Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia / ICBA
  • Ingressos: R$ 10 (meia) e inteira R$ 20
  • Vendas: Sympla

⏭️ No Rolê com Tarcísio do Acordeon

  • Data: 6 de setembro (sábado)
  • Horário: 15h
  • Local: Mali - Esportes de Areia, Gastronomia e Entretenimento
  • Ingressos: Entre R$ 120 e R$ 320
  • Vendas: TicketMaker

⏭️ Miss Suéter e Dj Camilo Fróes

  • Data: 5 de setembro
  • Horário: 21h
  • Local: Colaboraê, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) e meia R$ 30
  • Vendas: Sympla

⏭️ 2zDinizz

  • Data: 6 de setembro (sábado)
  • Horário: a partir das 22h
  • Local: Colaboraê – R. Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho, Salvador/BA
  • Atrações: 2zDinizz
  • Ingressos: disponíveis pelo Clube do Ingresso

⏭️ Parada Popular - Tributo a Música Brega

  • Data: 5 e 6 de setembro
  • Horário: 19h (sexta-feira) e 17h (sábado)
  • Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) e meia R$ 20
  • Vendas: Sympla

⏭️ 43 DUO (PR), Marte em queda e Adrian Brito

  • Data: 3 de setembro
  • Horário: 16h30
  • Local: Discodelia Pub, Salvador - BA
  • Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 10
  • Vendas: Sympla

⏭️ Garage Sound System 3

  • Data: 6 de setembro
  • Horário: 18h
  • Local: Discodelia Pub, Salvador - BA
  • Atrações: Afterdogz, Arrow, Peito de planta e Dalmatans X
  • Ingressos: R$ 15
  • Vendas: Sympla

⏭️ Príncipe no Setor

  • Data: 7 de setembro
  • Horário: 14h
  • Local: SAMBA DO SETOR, Salvador - BA
  • Ingressos:EntreR$ 30 e R$ 55
  • Vendas: Sympla

⏭️ Um Drink No Farol DRINK NO FAROL - Grupo Nosso Drink

  • Data: 6 de setembro (sábado)
  • Horário: 17h
  • Local: +5571 Bar, Salvador - BA
  • Ingressos: Entre R$ 40
  • Vendas: Sympla

⏭️ VI Festival Barris de Música

  • Data: Até 6 de setembro
  • Local: Velho Espanha Bar e Cultura – Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador
  • Atrações: Roda de Choro Batatinha, Roberto Mendes, Angela Velloso, Tarcisio Santos, Ivan Huol, Giroux Wanziller, Samba da Democracia e Pedrão Abib.
  • Ingressos: R$ 20 (quarta) | R$ 30 (quinta a sábado)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Samba Allê

  • Data: 7 de setembro (domingo)
  • Horário: das 15h às 22h
  • Local: Allê Varanda Bar – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
  • Atrações: Samba du Oxe e cantor Luis
  • Ingressos: R$ 90
  • Vendas: Ticketmaker

⏭️ Agonia do Puto – Puto-Erudito

  • Data: 6 de setembro (sábado)
  • Horário: 19h
  • Local: Casa do Carnaval – Pelourinho, Salvador
  • Atrações: Puto-Erudito, O Poeta e Dejota na Voz

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro
Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo “Erê” – Bando de Teatro Olodum

  • Data: 5 a 28 de setembro de 2025
  • Horário: Sextas e sábados, às 19h | Domingos, às 18h
  • Local: Teatro Gregório de Mattos – Praça Castro Alves, Centro, Salvador/BA
  • Ingressos: R$ 40 inteira e R$ 20 meia
  • Vendas: Sympla

⏭️ FESTAC Ano 7 – Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia

  • Data: 8 a 14 de setembro de 2025
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Teatro Martim Gonçalves, Espaço Cultural Alagados e Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 – Salvador/BA
  • Entrada: gratuita
  • Mais informações e programação completa: no Instagram

⏭️ Espetáculo Matilde

  • Data: 05 a 29 de setembro de 2025
  • Dias e horários: sextas, sábados e segundas às 20h | domingos às 19h
  • Local: CineTeatro 2 de Julho – R. Pedro Gama, 413 A, Federação, Salvador
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia: estudantes, professores, profissionais da saúde, PCD e acompanhante, maiores de 60 anos e clientes Ourocard)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Cinderela

  • Data: 6 e 7 de setembro
  • Horário: Sábado e Domingo às 16h00, Domingo às 11h00
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos: EntreR$ 45 e R$ 120
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Clássicas – Uma Montagem Teatral Circense

  • Data: 7 de setembro
  • Horário: 11h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
  • Ingressos:R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ O Sapato do Meu Tio

  • Data: 4 de setembro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Tartufo – O Impostor

  • Data: Sextas de setembro, 20h
  • Local: Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, Salvador
  • Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)
  • Vendas: Sympla

🍭 INFANTIL

Salvador também tem uma programação para crianças
Salvador também tem uma programação para crianças | Foto: Divulgação

⏭️ Patati Patatá Circo Show

  • Data: Sextas, sábados, domingos e feriados de setembro
  • Horário: Sextas às 19h30 | Sábados, domingos e feriados às 14h30, 17h e 19h30
  • Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia – Av. Santos Dumont, 4360, Centro, Lauro de Freitas/BA
  • Ingressos: Entre R$ 30 e R$ 160
  • Vendas: Sympla e bilheteria física

⏭️ Festival Música para Brincar – 7ª edição

  • Data: 6 e 7 de setembro de 2025 (sábado e domingo)
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador/BA
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
  • Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte
Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

  • Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
  • Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
  • Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

  • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
  • Abertura: 23 de julho, às 19h 
  • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Uma Foto para Evandro

  • Local: M.E Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador-BA
  • Vernissage: 19 de agosto de 2025, às 19h30 (aberta para convidados)
  • Período de visitação: 19 de agosto a 5 de outubro, sexta a domingo, das 16h às 19h
  • Entrada: Gratuita

➡️ OUTROS

Salvador está com uma programação variada
Salvador está com uma programação variada | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

⏭️ Festival de Cultura Japonesa (Bon Odori)

  • Data: 5, 6 e 7 de setembro
  • Horário: 10h às 22h
  • Local: Parque de Exposições de Salvador
  • Ingressos: Entre R$ 16 e R$ 40
  • Vendas: TicketMaker

⏭️ Workshop e Cineclube com Roberto Beltrão no Cine Horror

  • Data: 20 de setembro
  • Horário: Workshop das 14h às 17h | Cineclube a partir das 17h
  • Local: Sala de Cinema Walter da Silveira – Salvador/BA
  • Inscrições: Gratuitas, de 1º a 12 de setembro, pelo site (vagas limitadas)

⏭️ Ano do Brasil na França – Montrouge

  • Data: 6 e 7 de setembro
  • Local: Montrouge, França (a 6 km de Paris)
  • Atrações: Tom da Bahia, Del Feliz, mais de 150 artistas entre cantores, bandas, DJs, grupos de capoeira, batucada e dança afro
  • Entrada: Gratuita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agenda cultural Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bon Odori é o principal evento da semana
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Bon Odori é o principal evento da semana
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Bon Odori é o principal evento da semana
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Bon Odori é o principal evento da semana
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x