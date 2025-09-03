REQUALIFICAÇÃO
Bahia terá 23 novos equipamentos para cultura e lazer
Reabertura da Casa da Música do Abaeté está entre as novidades
Salvador voltou a ter mais um espaço cultural. O governador da Bahia entregou, na manhã desta quarta-feira, 3, a requalificação da Casa da Música e do Centro de Atividades (CAT) do Parque Metropolitano do Abaeté, em Salvador.
A cerimônia, que também celebrou os 32 anos do parque, reforça a importância da preservação da Lagoa do Abaeté, um dos principais pontos turísticos da capital baiana.
Leia Também:
Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou a relevância da requalificação para Salvador e outros municípios.
“O governo do Estado da Bahia tem uma política de valorização, requalificação e ampliação da rede de equipamentos culturais. Assim como estamos realizando a maior reforma da história do Teatro Castro Alves, com investimento de R$ 260 milhões, também estamos modernizando e requalificando outros espaços culturais em todo o estado”, afirmou.
As obras na Casa da Música e no CAT contemplaram a recuperação de 14 unidades comerciais e sanitários públicos, a modernização de dois parquinhos infantis, a preservação dos equipamentos culturais existentes, a recuperação da Casa da Bomba, além da pavimentação e drenagem dos acessos, garantindo mais conforto e qualidade para o público.
Segundo o secretário, o acesso e a ampliação de espaços culturais são fundamentais para o fortalecimento da cultura baiana.
“Esses espaços são essenciais para a união, o desenvolvimento e os encontros que a cultura possibilita. Por isso, também estamos investindo em novos equipamentos, como o novo Centro de Convenções e o Teatro de Feira de Santana”, explicou.
Novos espaços culturais pela Bahia
Monteiro adiantou ainda que novos espaços culturais serão entregues em diferentes regiões do estado: “São 23 equipamentos culturais novos que teremos na Bahia, sendo um em Salvador, no bairro de Cajazeiras 8. Entendemos esses locais como grandes polos de agregação e desenvolvimento cultural.”
Ao final da entrevista ao Portal A TARDE, o secretário ressaltou o impacto positivo desses investimentos.
“Nos últimos editais, os municípios que possuem equipamentos culturais foram os que mais inscreveram projetos e participaram das oficinas. Isso mostra que esses espaços ajudam a fomentar, qualificar e ampliar as trocas culturais, fortalecendo o setor e incentivando novas produções", afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes