Salvador recebe festival com shows para crianças e famílias

Este final de semana promete trazer muito ritmo e diversão para as crianças de Salvador. Nos dias 6 e 7 de setembro, a Casa Rosa, no Rio Vermelho, recebe a 7ª edição do Festival Música para Brincar, que volta ao formato presencial após a pandemia e reúne artistas locais e nacionais em uma programação para todas as idades.

A proposta do evento é celebrar a infância e o poder da música como ferramenta de desenvolvimento infantil, promovendo a ludicidade em um espaço de encontro entre arte, família e comunidade. Para isso, preparou uma programação especial com performances dos grupos Cadeiradebrin, Tiquequê, Musiclauns e Beatles para Crianças.

Criado em 2011, o festival já reuniu as famílias soteropolitanas em edições anteriores e se consolidou como um espaço de valorização da infância em Salvador. Em 2021, as apresentações precisaram acontecer de forma remota devido à pandemia de Covid-19, e desde então o evento estava em pausa. Agora, retorna em um novo momento, marcado pela busca de experiências coletivas que unam música, afeto e convivência.

Segundo Renata Hasselman, sócia-diretora da Multi Planejamento Cultural, realizadora do festival, a retomada acontece em sintonia com um movimento nacional de valorização da infância e sua pluralidade.

“No projeto, sempre tivemos um olhar cuidadoso na seleção das atrações, não só buscando uma diversidade musical, mas principalmente trazendo artistas que elaboram seus conteúdos para a infância com letras, ritmos e encenação que estimulam o desenvolvimento e que valorizam o brincar”, explica Hasselman.

A programação reflete essa diversidade. O festival reúne artistas que dialogam com a tradição popular, a palhaçaria, a poesia e até o rock, oferecendo experiências múltiplas. Cada apresentação foi pensada para estimular a participação das crianças e aproximar famílias através da arte, do riso e do movimento.

Mais do que um festival de música, o evento se consolida como um espaço de ludicidade. Ao promover encontros artísticos que misturam canções, poesia, humor e cultura popular, o Música para Brincar reafirma a importância do brincar como linguagem universal.

Para além do entretenimento, a proposta é oferecer experiências que estimulam a criatividade, o corpo e a imaginação das crianças, resgatando o valor do contato humano em tempos de tanta conexão digital.

Renata explica: “O festival oferece algo que as telas não conseguem: a experiência coletiva e o contato humano real. Para as crianças, é um momento onde o corpo, a voz e a presença ganham protagonismo. Para nós, adultos, é um respiro necessário, uma chance de reconectar com a própria infância e criar memórias afetivas autênticas com nossos filhos”.

O evento também mantém o compromisso com a inclusão. O espaço será acessível a todos os públicos e as apresentações contarão com intérpretes de Libras. “Quando uma criança cresce em ambientes inclusivos, ela naturaliza a diversidade como parte da vida. Ter intérpretes de Libras, espaços acessíveis e programação pensada para todas as infâncias constrói uma geração que enxerga a diferença como riqueza, não como barreira”, ressalta Renata.

Programação

No sábado (6), o público poderá conferir o espetáculo De Brincadeira, do grupo baiano Cadeiradebrin, formado pelos músicos e educadores Gil Meireles, Iara Castro e Rafael Kalunga, que exploram o universo lúdico da infância. O show é inspirado nas festas populares brasileiras e traz um repertório autoral que valoriza cantigas e jogos tradicionais, transformados em música contemporânea.

“O nosso show é para crianças de zero a mais de 100 anos, porque acreditamos que não existe uma idade determinada para o brincar. Queremos que as famílias interajam, dancem e vivam juntas esse espírito do brincar”, afirma Iara Castro.

Ainda no sábado, o festival recebe o Tiquequê, composto por Diana Tatit e Wem, referência nacional com mais de 20 anos de carreira, trazendo o show Bailamos, que mistura música, movimento e poesia em uma proposta interativa para crianças e adultos.

O domingo (7) terá duas atrações especiais. A primeira é com o grupo Musiclauns, que une palhaçaria e música no espetáculo Desconcerto. Os palhaços Zedispeto, Caxambó e Carecudo sobem ao palco em um show plural que mistura humor, improviso e uma verdadeira viagem sonora.

“A gente tem baião, rock, música circense, samba de roda, valsa, música clássica, tem muitos ritmos musicais que contemplam uma expressividade grande e uma experiência sensorial musical também extensa e bem pensada para essas famílias”, explica o palhaço Zedispeto.

Mais do que tocar, o trio interage com a plateia, brinca com as famílias e transforma o palco em um espaço de espontaneidade. “Queremos que as pessoas levem sorrisos, um momento especial em família, criando memórias afetivas e brincando juntos”, reforça Zedispeto.

A segunda atração é o projeto Beatles para Crianças, criado em 2012 pelos educadores e músicos Fábio Freire e Gabriel Manetti, com o intuito de aproximar a obra dos Beatles do público infantil. O show apresenta clássicos do quarteto de Liverpool em versões interativas, com arranjos especiais.

“As crianças vivem um show de rock de verdade com tudo que ele tem direito. Com lanterninhas, levantar as mãos para cima, cantar junto com a banda, entrar realmente nessa farra que é um show de rock, se divertir para valer, e o melhor, junto com os pais”, conclui Fábio.

Mais informações no Instagram @musicaparabrincar.

Festival Música para Brincar - 7ª edição / 6 e 7 de setembro / Casa Rosa, Rio Vermelho / A partir das 15h / R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Sympla

