Bon Odori de graça: Salvador pode ter pós-edição especial aberta ao público
Tradicional evento de cultura japonesa acontece neste final de semana
Um dos maiores eventos da cultura japonesa se aproxima da capital baiana. Trazendo gastronomia, cultura pop, oficinas, arte e tradição, a edição de 2025 do Festival de Cultura Japonesa em Salvador, o Bon Odori, acontece entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador.
Neste ano, o evento comemora os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, firmado em 1895, que incentivou as relações entre as duas nações.
Em entrevista ao Portal A TARDE, Marcelo Naoto, presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa) e responsável pelo festival, comentou sobre a construção do evento e as novidades preparadas para esta edição:
“Uma das novidades deste ano é a mudança do tema. A cada edição escolhemos um tema diferente. Ano passado foi 'Ruínas Japonesas'. Este ano será 'Os amuletos japoneses da sorte nas terras da Bahia'”.
Ainda segundo Naoto, o festival contará com um espaço inédito voltado para o público infantil:
“Além disso, teremos um espaço dedicado às crianças. Lá, haverão vários workshops para confeccionar objetos, atividades de desenho e até espaço para fazer uma hortinha japonesa”.
O próximo evento será gratuito?
Naoto também revelou ao Portal A TARDE a possibilidade de realizar um pós-evento gratuito do Bon Odori, semelhante ao pré-evento realizado em shoppings da cidade.
“Um dos projetos que estamos estudando é o pós-evento do festival, algo parecido com o pré-evento nos shoppings. É uma ideia que temos vontade de colocar em prática”, destacou.
Ele ressalta, no entanto, que a Anisa mantém ao longo do ano diferentes atividades que aproximam a cultura oriental do público baiano:
“Temos vários eventos ao longo do ano. A maioria das pessoas só conhece realmente o Bon Odori e o pré-evento, mas, por exemplo, geralmente em outubro acontece o Undoukai, que é uma gincana japonesa”.
Cultura oriental colabora para o sucesso do Bon Odori
Com o grande sucesso da cultura oriental entre jovens e adolescentes brasileiros e baianos, o presidente destacou como essa popularidade impulsionou o crescimento do festival:
A gente surfou no sucesso da cultura japonesa. Nos últimos anos houve um grande crescimento desse público, principalmente por causa dos doramas, da culinária japonesa, dos animes e mangás. À medida que as pessoas foram vivenciando mais da nossa cultura, tivemos esse retorno e o Espaço Jovem foi crescendo
Ao final da entrevista, Naoto ressaltou a importância do evento não apenas para os fãs da cultura japonesa, mas também para os descendentes que vivem na Bahia.
“Esses eventos são uma forma de reunir a comunidade nipônica em um objetivo único. Tornam-se também um ponto de encontro entre descendentes e apreciadores da cultura japonesa”, concluiu.
Programação 2025 do Bon Odori
Segundo Naoto, o evento tem previsão de receber cerca de 85 mil participantes e destaca que a programação do Bon Odori 2025 foi pensada para atrair públicos de todas as idades:
“Teremos três palcos: o Palco Haru, o Palco Mirai e o Palco Bon Odori. Este último é voltado mais para o público jovem e pop, enquanto o principal mantém a tradição cultural”.
As atrações incluem desde apresentações de dubladores renomados, como Fernanda Dantas, Nakia Fernandes e Guilherme Briggs, até demonstrações de artes marciais japonesas, incluindo o sumô.
Confira a programação completa aqui.
Datas e ingressos do Bon Odori
Os ingressos do evento estão disponíveis para compra online, em pontos físicos credenciados e também no Parque de Exposições durante os dias do festival.
Datas do festival:
- 05/09 (sexta feira): 10h às 22h
- 06/09 (sábado): 10 às 22h
- 07/09 (domingo): 10h às 21h
