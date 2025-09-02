Bon Odori de graça: Salvador pode ter pós-edição especial aberta ao público

Edição de 2025 acontece entre os dias 5 e 7 de setembro - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE | 25/08/2023

Um dos maiores eventos da cultura japonesa se aproxima da capital baiana. Trazendo gastronomia, cultura pop, oficinas, arte e tradição, a edição de 2025 do Festival de Cultura Japonesa em Salvador, o Bon Odori, acontece entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições de Salvador.

Neste ano, o evento comemora os 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, firmado em 1895, que incentivou as relações entre as duas nações.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marcelo Naoto, presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa) e responsável pelo festival, comentou sobre a construção do evento e as novidades preparadas para esta edição:

“Uma das novidades deste ano é a mudança do tema. A cada edição escolhemos um tema diferente. Ano passado foi 'Ruínas Japonesas'. Este ano será 'Os amuletos japoneses da sorte nas terras da Bahia'”.

Ainda segundo Naoto, o festival contará com um espaço inédito voltado para o público infantil:

“Além disso, teremos um espaço dedicado às crianças. Lá, haverão vários workshops para confeccionar objetos, atividades de desenho e até espaço para fazer uma hortinha japonesa”.

O próximo evento será gratuito?

Naoto também revelou ao Portal A TARDE a possibilidade de realizar um pós-evento gratuito do Bon Odori, semelhante ao pré-evento realizado em shoppings da cidade.

“Um dos projetos que estamos estudando é o pós-evento do festival, algo parecido com o pré-evento nos shoppings. É uma ideia que temos vontade de colocar em prática”, destacou.

Ele ressalta, no entanto, que a Anisa mantém ao longo do ano diferentes atividades que aproximam a cultura oriental do público baiano:

“Temos vários eventos ao longo do ano. A maioria das pessoas só conhece realmente o Bon Odori e o pré-evento, mas, por exemplo, geralmente em outubro acontece o Undoukai, que é uma gincana japonesa”.

Cultura oriental colabora para o sucesso do Bon Odori

Com o grande sucesso da cultura oriental entre jovens e adolescentes brasileiros e baianos, o presidente destacou como essa popularidade impulsionou o crescimento do festival:

A gente surfou no sucesso da cultura japonesa. Nos últimos anos houve um grande crescimento desse público, principalmente por causa dos doramas, da culinária japonesa, dos animes e mangás. À medida que as pessoas foram vivenciando mais da nossa cultura, tivemos esse retorno e o Espaço Jovem foi crescendo

Ao final da entrevista, Naoto ressaltou a importância do evento não apenas para os fãs da cultura japonesa, mas também para os descendentes que vivem na Bahia.

“Esses eventos são uma forma de reunir a comunidade nipônica em um objetivo único. Tornam-se também um ponto de encontro entre descendentes e apreciadores da cultura japonesa”, concluiu.

Programação 2025 do Bon Odori

Segundo Naoto, o evento tem previsão de receber cerca de 85 mil participantes e destaca que a programação do Bon Odori 2025 foi pensada para atrair públicos de todas as idades:

“Teremos três palcos: o Palco Haru, o Palco Mirai e o Palco Bon Odori. Este último é voltado mais para o público jovem e pop, enquanto o principal mantém a tradição cultural”.

As atrações incluem desde apresentações de dubladores renomados, como Fernanda Dantas, Nakia Fernandes e Guilherme Briggs, até demonstrações de artes marciais japonesas, incluindo o sumô.

Confira a programação completa aqui.

Datas e ingressos do Bon Odori

Os ingressos do evento estão disponíveis para compra online, em pontos físicos credenciados e também no Parque de Exposições durante os dias do festival.

Datas do festival: