SEC participa do lançamento oficial da FLICA 2025

Festival conta com participação de estudantes das redes estadual e municipal - Foto: Divulgação

Um dos maiores eventos literários do Norte e Nordeste está prestes a começar e promete reunir grandes autores. A Cerimônia de lançamento da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) acontece nesta terça-feira, 26.

O evento acontece às 18h, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, e contará com a presença da secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, entre outras autoridades.

FLICA

A feira vai acontecer de 23 a 26 de outubro, com o tema “Ler é massa!”, e se propõe a representar um espaço de democratização do acesso ao livro e ao conhecimento, além de reunir na cidade histórica de Cachoeira autores baianos, nacionais e estrangeiros, com a participação de estudantes das redes estadual e municipal.

Leitura

Para a Secretaria de Educação (SEC), realizar a 13ª FLICA significa ampliar as experiências culturais e educacionais dos indivíduos, junto a escritores, artistas, contadores de histórias e público em geral.

A pasta considera ainda que o acesso à leitura contribui para a formação dos cidadãos e seu desenvolvimento intelectual e que as feiras literárias da Bahia se constituem como espaços importantes para a formação de leitores em todo o Estado.

Espaços literários

A FLICA reúne também curadorias que expressam a diversidade de olhares sobre a literatura e busca ser uma Festa literária inclusiva e transformadora, com acesso gratuito, indicação etária livre, acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição.

A feira se estrutura em três principais espaços:

Tenda Paraguaçu: o público vai acompanhar mesas literárias que trazem à cena autores de alcance nacional e internacional, sob a curadoria de Wesley Correia, poeta, ensaísta e pesquisador e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.

Fliquinha: dedicada às infâncias, tem curadoria de Emília Nuñez, escritora premiada com o Jabuti 2023 e referência na literatura infantil brasileira.

Geração Flica: conversa com o público jovem e conta com curadoria de Deco Lipe, ator, escritor e criador do projeto Primeira Orelha, iniciativa dedicada à literatura infantojuvenil e com representatividade LGBTQIAPN+.

A programação da FLICA contemplará espaços onde o público poderá se conectar com uma variedade de experiências, além de explorar diferentes atividades em locais como:

Espaço Bahia Presente / Casa do Governo: ambiente produzido para abrigar as ações das secretarias estaduais, envolvendo exposições, oficinas, apresentações artísticas, saraus, filarmónicas, fanfarras e outras expressões culturais.

Haverá, também, a Casa dos Autores e das Autoras Brasileiras, Casa do Patrimônio e Praça Ubaldino.

Apresentações

O evento terá ainda uma identidade sonora sensível à diversidade cultural da Bahia, com apresentações de expressões baianas, regionais e nacionais.

Investimentos

O Governo da Bahia, através das secretarias estaduais da Educação e de Cultura, investe no Programa Bahia Literária, que fomenta feiras, festas e festivais literários em todo o Estado.

Coordenado pela Fundação Pedro Calmon (FPC), o programa busca democratizar o acesso à leitura e fortalecer a cadeia produtiva do livro, com um investimento de R$ 24,3 milhões em 81 eventos até o primeiro semestre de 2026.