FLIPASSÉ

Folclore é celebrado em Semana Cultural de São Sebastião do Passé

Programação inclui apresentações culturais, oficinas, rodas de conversa e contação de histórias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/08/2025 - 11:16 h
Feira Literária ocorre de 25 a 27 de agosto
Feira Literária ocorre de 25 a 27 de agosto -

A cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, iniciou nesta segunda-feira, 25, a Semana Cultural, que segue até 29 de agosto. A programação inclui apresentações culturais, homenagens, oficinas, rodas de conversa, contação de histórias, venda de livros e atividades voltadas à valorização da identidade cultural do município.

O destaque da semana é a III edição da Feira Literária de São Sebastião do Passé (Flipassé), que ocorre de 25 a 27 de agosto na Praça General Raimundo Barbosa, reunindo autores, leitores, artistas e a comunidade em torno da literatura e das artes, onde também ocorre uma celebração ao Folclore.

Imagem ilustrativa da imagem Folclore é celebrado em Semana Cultural de São Sebastião do Passé
| Foto: Flipassé

Programação da Semana Cultural:

  • 25 de agosto (segunda-feira)

19h – Abertura oficial da Semana Cultural e da Flipassé, com apresentações culturais e homenagens.

  • 26 de agosto (terça-feira)

8h – Caminhada Literária com a charanga Bico de Aço (Seduc).

9h às 22h – Estações literárias na Praça General Raimundo Barbosa, com contação de histórias, venda de livros, oficinas e rodas de conversa.

  • 27 de agosto (quarta-feira)

9h às 22h – Estações literárias seguem na Praça General Raimundo Barbosa, com programação de contação de histórias, venda de livros, oficinas e rodas de conversa.

  • 29 de agosto (sexta-feira)

8h30 – Comemoração do Dia do Folclore, na Praça General Raimundo Barbosa, com o tema “Territorialidade, Memória e Interculturalidade”.

A programação completa pode ser conferida no Instagram oficial da prefeitura (@prefsaosebastiaodopasse) e na página oficial do evento (@flipasse).

