Primeira Feira Literária de Santa Terezinha celebrará cultura e identidade

Feira ocorrerá nos dias 19 e 20 de setembro - Foto: Prefeitura de Santa Terezinha/Divulgação

A encantadora cidade de Santa Terezinha (BA) se prepara para representar o Piemonte do Paraguaçu no circuito literário do estado, ao receber, durante os dias 19 e 20 de setembro, a primeira edição da Feira Literária de Santa Terezinha (Flister). A programação será totalmente gratuita e incluirá palestras, oficinas, lançamentos de livros, apresentações culturais e muito mais.

Com o tema “Rio que corre em mim: palavras, saberes e identidades no Piemonte do Paraguaçu”, o evento irá celebrar a importância do ‘rio mais genuinamente baiano’ para a cultura da região, além de homenagear o ator e escritor Lázaro Ramos.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos vivendo um momento muito emocionante na história de Santa Terezinha, já que é a primeira vez que realizaremos um evento para celebrar a literatura. Um movimento para reafirmar o lugar da construção literária no interior da Bahia. Estamos nos unindo para plantar uma semente de esperança e transformação nessa que é, também, a terra do Paraguaçu, e é por isso que escolhemos homenagear o rio”, celebrou Danilo Santana, idealizador do projeto.

Homenagem a Lazáro Ramos

Falar sobre identidade também é um dos destaques da edição, que foi pensada pelos integrantes do Instituto Mafuá – organização sem fins lucrativos criada e liderada por jovens negros da cidade que decidiram transformar sua própria realidade por meio da arte, da educação e da cultura popular. Por tanto, a escolha de Lázaro Ramos não foi à toa.

“O homenageado dessa primeira edição é Lázaro Ramos, escritor, ator e inspiração para jovens do interior, como nós. Essa escolha é para dizer ao mundo que representatividade importa e que nossa juventude acredita na força da cultura, da literatura e da arte como caminhos de transformação”, pontuou Danilo.

A programação completa da Flister será divulgada nos próximos dias através das redes sociais. Acompanhe as atualizações sobre a feira através do perfil do Instagram @flister_st.

Edital do Governo

Este projeto foi contemplado no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários (nº 01/2024), por meio do Programa Bahia Literária, com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, via Fundação Pedro Calmon.

O edital é direcionado à modalidade de fomento à execução de ações culturais, conforme o Decreto Federal nº 11.453/2023, a Política Estadual de Cultura (Lei nº 12.365/2011), o Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014), o Plano Estadual de Educação da Bahia (Lei nº 13.559/2016) e a Lei Federal nº 14.133/2021.

O projeto conta ainda com o apoio cultural do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Rádio Educadora FM e da TVE Bahia.

Serviço: