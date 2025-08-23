EXTERIOR
Saulo Fernandes é a grande atração do Brazilian Day Japan em Aichi
Pela primeira vez em Toyota, o evento gratuito celebra os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão com música e cultura
Por Redação
O cantor Saulo Fernandes, um dos nomes mais queridos da música brasileira, será a atração principal do Brazilian Day Japan. Pela primeira vez, o evento acontecerá em Aichi, na cidade de Toyota.
Criado em 2023, o BR Day Japan já teve edições nas províncias de Shizuoka e Gunma, e contou com a presença de artistas como Tony Garrido, Armandinho e Mamonas Assassina - O Legado. Em todas as edições, o evento registrou recordes de público, se consolidando como um verdadeiro encontro da comunidade brasileira no Japão.
Celebração de 130 anos de amizade
Este ano, o Brazilian Day Japan integra as celebrações oficiais dos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, reforçando seu papel como ponte cultural entre os dois países.
Ex-vocalista da Banda Eva, Saulo retorna ao Japão para levar ao público seus maiores sucessos e a energia contagiante que o consagrou como um dos ícones do axé music. Além dele, talentos da comunidade e artistas japoneses também subirão ao palco, representando a diversidade cultural dos dois países.
Leia Também:
O BR Day Japan será realizado nos dias 6 e 7 de setembro, com entrada gratuita. O evento também contará com gastronomia típica, espaço para negócios e prestação de serviços.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes