Saulo Fernandes é a grande atração do Brazilian Day Japan em Aichi

Saulo Fernandes será atração no Japão - Foto: Alex Santos/ Lucas Ogata

O cantor Saulo Fernandes, um dos nomes mais queridos da música brasileira, será a atração principal do Brazilian Day Japan. Pela primeira vez, o evento acontecerá em Aichi, na cidade de Toyota.

Criado em 2023, o BR Day Japan já teve edições nas províncias de Shizuoka e Gunma, e contou com a presença de artistas como Tony Garrido, Armandinho e Mamonas Assassina - O Legado. Em todas as edições, o evento registrou recordes de público, se consolidando como um verdadeiro encontro da comunidade brasileira no Japão.

Celebração de 130 anos de amizade

| Foto: Alex Santos/ Lucas Ogata

Este ano, o Brazilian Day Japan integra as celebrações oficiais dos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, reforçando seu papel como ponte cultural entre os dois países.

Ex-vocalista da Banda Eva, Saulo retorna ao Japão para levar ao público seus maiores sucessos e a energia contagiante que o consagrou como um dos ícones do axé music. Além dele, talentos da comunidade e artistas japoneses também subirão ao palco, representando a diversidade cultural dos dois países.

O BR Day Japan será realizado nos dias 6 e 7 de setembro, com entrada gratuita. O evento também contará com gastronomia típica, espaço para negócios e prestação de serviços.