Wagner Moura volta aos palcos de Salvador com espetáculo; confira data

Peça já tem data de estreia confirmada em Salvdor - Foto: Reprodução| Youtube

O espetáculo protagonizado por Wagner Moura, “Um Julgamento – Depois” e “Um Inimigo do Povo”, dirigido pela premiada Christiane Jatahy, tem estreia confirmada em Salvador.

A apresentação marca o retorno do ator aos palcos e integra as ações do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), antes da inauguração da sede no Palácio da Aclamação.

Datas, horários e ingressos

A temporada será realizada no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, com início previsto para 3 de outubro, seguindo até 12 de outubro, exceto no dia 7.

O espetáculo, inspirado em obra clássica, será apresentado às 20h de segunda a sexta-feira; aos sábados, às 21h; e aos domingos, às 19h.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), valores praticados nas unidades do CCBB em outras cidades brasileiras.

Sobre o espetáculo

A peça é baseada na clássica obra “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen. Wagner Moura interpreta Thomas Stockmann, médico que denuncia a contaminação das águas de um balneário e enfrenta o questionamento da população, que o considera um inimigo do povo.

Wagner Moura e Christiane Jatahy já demonstravam interesse em trabalhar juntos, unindo cinema e teatro em cena, característica notável da diretora.

O roteiro foi desenvolvido em colaboração com Lucas Paraizo. O elenco conta com nomes como Danilo Grangheia e Julia Bernat, além da participação especial de Marjorie Estiano em filme que integra o espetáculo.

As apresentações fazem parte das iniciativas do CCBB, que levam projetos culturais a Salvador, enquanto o histórico Palácio da Aclamação, antiga residência oficial dos governadores da Bahia, se prepara para a reabertura da unidade.