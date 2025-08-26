Duvivier, Russo Passapusso e +: Flica 2025 divulga programação completa

Programação oficial da FLICA 2025 foi apresentada na noite desta terça-feira, 26 - Foto: Divulgação|Victoria Cardozo

Considerado um dos maiores eventos literários do Norte-Nordeste, a 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira 2025 (Flica) teve a sua programação oficial apresentada na noite desta terça-feira, 26, em coletiva de imprensa no Quadrilátero dos Barris, na Biblioteca Central do Estado da Bahia.

Com o tema “Ler é Massa!”, o evento acontecerá de 23 a 26 de outubro, em Cachoeira, reunindo 63 autores baianos, nacionais e internacionais em quatro dias de literatura, arte e atividades culturais gratuitas.

Dentre os nomes revelados no lançamento, alguns chamaram atenção do público pela força e representatividade.

Entre eles, a jornalista e apresentadora Rita Batista, referência na comunicação baiana, o cantor e ativista Russo Passapusso, que leva a música como ferramenta de protesto, e o escritor e humorista Gregório Duvivier, que promete reflexões afiadas e bem-humoradas.

Literatura, arte e música na Flica

Com o objetivo de democratizar o acesso à leitura e incentivar a formação de novos leitores, a Flica deste ano prepara espaços inclusivos e diversificados para o público.

Entre eles, estão a Fliquinha, voltada para as crianças; a Tenda Paraguaçu, com mesas literárias sobre temas contemporâneos relevantes; e a Geração Flica, dedicada ao diálogo com o público jovem. A curadoria do evento é assinada por Wesley Correia, Emília Nuñez, Deco Lipe e Linnoy Nonato.

Durante a coletiva, Deco Lipe, curador da Geração Flica, destacou em entrevista ao Portal A TARDE o processo de escolha do tema “Ler é Massa” e como a proposta busca fortalecer a conexão com jovens leitores.

“A gente associa muito a literatura apenas à escrita, à escola ou faculdade. Só que existe uma legião de leitores e leitoras muito ávidos por leitura. Então, pensar nesse tema como algo popular, massificado, foi uma forma de buscar atingir mais pessoas”, afirmou.

Também com foco na democratização da literatura, mas voltada ao público infantil, Emília Nuñez, curadora da Fliquinha, explicou a importância de aproximar crianças dos livros e de seus criadores.

“Pensamos justamente em aproximar a criança do livro, da literatura e também dos escritores e ilustradores, para que elas percebam que são pessoas que fazem as histórias, e que elas também podem criar as suas próprias.”

Ela ainda ressaltou que a leitura na infância fortalece vínculos afetivos. "As pesquisas já mostram que um bom antídoto para o excesso de telas é a leitura. Quando você lê um livro com uma criança, cria um momento especial, dedica tempo a ela, e isso fortalece o vínculo afetivo", disse.

Além da literatura, a FLICA também destacou a música e outras expressões culturais. Em entrevista ao Portal A TARDE, o curador da programação artística, Linnoy Nonato, reforçou que a música é uma ponte para a literatura.

“As pessoas têm que entender que música também é leitura. Embasamos a curadoria com referências de historiadores, cantores, artistas, compositores e autores”, declarou.

Segundo ele, a ideia é que essa mensagem alcance todos os públicos: “Não só os jovens, mas também turistas do Brasil inteiro que esperam o ano inteiro para, em outubro, viver essa imersão".

Flica agora tem embaixadores

Para ampliar o diálogo com o público jovem, a Flica 2025 traz uma novidade: a inclusão de embaixadores do evento. Entre eles estão o humorista Leozito Rocha e o casal de artistas Nanda Costa e Lan Lanh, criadoras do projeto infantil Uki Kerê Ké.

A festa literária também homenageia a embaixadora Vanessa Dantas, atual secretária de Educação de São Francisco do Conde, reconhecida por sua contribuição significativa para a consolidação da Flica nas últimas edições.

Em 2023, ela recebeu o título de Cidadã Cachoeirana e, até hoje, segue como inspiração pelo seu compromisso com a comunidade literária.

Confira a programação completa:

TENDA PARAGUAÇU (Debates Literários)

Encontros com autores baianos, brasileiros e internacionais, discutindo literatura, identidade e resistência.

Convidados confirmados:

Russo Passapusso – cantor, compositor e ativista social

Rita Batista – apresentadora da TV Globo, jornalista e comunicadora

Bárbara Carine – autora de Como ser um educador antirracista (Prêmio Jabuti 2024)

Gregório Duvivier – ator, humorista, escritor e roteirista, cofundador do Porta dos Fundos

Atef Abu Saif – escritor palestino, ex-ministro da Cultura da Autoridade Nacional Palestina

Lirinha – artista pernambucano, fundador do Cordel do Fogo Encantado

FLIQUINHA (Público Infantojuvenil)

Programação lúdica com teatro, música, poesia, contação de histórias e encontros com autores.

Roseana Murray – poetisa e autora de contos infantojuvenis

Vanderson Nascimento – jornalista e apresentador da TV Bahia

Tino Freitas – espetáculo musical literário “Quem quer brincar comigo?”

Ana Fátima & Maurício Akin – mãe e filho escritores

Ruan Passos – peça “Saudades, João”, em homenagem à cultura popular nordestina

Vovó Cici de Oxalá – mestra griô, contadora de histórias afro-brasileiras

GERAÇÃO FLICA (Juventude e Literatura Pop)

Espaço voltado para temas contemporâneos: romances juvenis, identidade, gênero, sexualidade, afrofuturismo, racismo e empoderamento.

Paula Pimenta – fenômeno da literatura juvenil

NegaFyah – multiartista do cenário do slam

Ezequiel Vitor Tuxá – escritor e pesquisador indígena

Mariana Paiva – escritora, jornalista e professora

Afrofuturas (Pétala e Isa Souza) – criadoras de conteúdo literário

Glória Maciel (Goka) – atriz e criadora digital

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (Palco dos Ritmos e Palco Raízes)

-Palco dos Ritmos

Banda Adão Negro + participação de Sine Calmon

Banda Autorais (Tonho Matéria, Tênison Del Rey e Jorge Zárath)

Coral Afro da Bahia + Matheus Aleluia Filho

Lazzo Matumbi + participação de Márcia Short

-Palco Raízes

Maira Lins

JP Castelhano

Banda Reina & Alvenaria FC

Amarildo Fire (ex-The Voice Brasil) – Flicaokê (karaokê aberto ao público)