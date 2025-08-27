Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPERIÊNCIA GRATUITA

De graça! Salvador recebe festival imersivo de inteligência artificial

Festival começa na próxima sexta-feira, 29

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/08/2025 - 12:55 h | Atualizada em 29/08/2025 - 14:55
Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial
Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial -

A partir da próxima sexta-feira, 29, Salvador vai receber o Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial, na CAIXA Cultural. O evento acontece até 30 de novembro e reúne obras de artistas de 10 países, experiências imersivas, debates, oficinas e visitas guiadas. E o melhor: é de graça!

O Artelligent, primeiro festival do Brasil totalmente dedicado à interseção entre arte e inteligência artificial, conta com curadoria de Francisco Barretto e Marília Pasculli.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ideia do festival é propor um olhar inovador sobre o futuro da criatividade, reunindo 29 obras selecionadas entre 85 enviadas de países como Alemanha, China, EUA, Emirados Árabes e Brasil.

Leia Também:

Duvivier, Russo Passapusso e +: Flica 2025 divulga programação completa
SEC participa do lançamento oficial da FLICA 2025
Folclore é celebrado em Semana Cultural de São Sebastião do Passé

Abertura

O artista e professor da Universidade Federal de Goiás, Cleomar Rocha, fará uma palestra na abertura oficial do evento. Depois, terá início uma programação intensa no sábado (30), com oficina de Machine Learning (às 9h), mesas de debate (às 14h e 16h) e visita guiada com os curadores (às 19h).

Os destaques da exposição são: o aquário interativo CYBERMARINUM (SP) e a escultura robótica Práticas Deceptivas N.5 (Austrália). Além de produções da Ucrânia, Argentina e Uruguai.

Coordenadora geral e cofundadora do festival, Micaelle Lages destacou que Salvador, “com sua história de resistência e sua forte cultura afro-brasileira, oferece um ponto de vista único para explorar os dilemas éticos, sociais e criativos da IA”.

O evento é voltado a artistas, pesquisadores, estudantes, educadores, profissionais da tecnologia e curiosos em geral que queiram refletir sobre os novos caminhos da arte e da inovação no século XXI.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caixa Cultural Cultura Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x