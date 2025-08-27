De graça! Salvador recebe festival imersivo de inteligência artificial

Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial - Foto: Divulgação

A partir da próxima sexta-feira, 29, Salvador vai receber o Artelligent – Festival Internacional de Arte e Inteligência Artificial, na CAIXA Cultural. O evento acontece até 30 de novembro e reúne obras de artistas de 10 países, experiências imersivas, debates, oficinas e visitas guiadas. E o melhor: é de graça!

O Artelligent, primeiro festival do Brasil totalmente dedicado à interseção entre arte e inteligência artificial, conta com curadoria de Francisco Barretto e Marília Pasculli.

A ideia do festival é propor um olhar inovador sobre o futuro da criatividade, reunindo 29 obras selecionadas entre 85 enviadas de países como Alemanha, China, EUA, Emirados Árabes e Brasil.

Abertura

O artista e professor da Universidade Federal de Goiás, Cleomar Rocha, fará uma palestra na abertura oficial do evento. Depois, terá início uma programação intensa no sábado (30), com oficina de Machine Learning (às 9h), mesas de debate (às 14h e 16h) e visita guiada com os curadores (às 19h).

Os destaques da exposição são: o aquário interativo CYBERMARINUM (SP) e a escultura robótica Práticas Deceptivas N.5 (Austrália). Além de produções da Ucrânia, Argentina e Uruguai.

Coordenadora geral e cofundadora do festival, Micaelle Lages destacou que Salvador, “com sua história de resistência e sua forte cultura afro-brasileira, oferece um ponto de vista único para explorar os dilemas éticos, sociais e criativos da IA”.

O evento é voltado a artistas, pesquisadores, estudantes, educadores, profissionais da tecnologia e curiosos em geral que queiram refletir sobre os novos caminhos da arte e da inovação no século XXI.