Feira Literária estreia na Bahia com homenagem a Eldon Canário
Primeira edição da FLIAVE, em outubro, valoriza a memória sertaneja e destaca o escritor de Canudos como símbolo vivo do sertão
Por Beatriz Santos
O município de Chorrochó, no Sertão Baiano, será palco da primeira edição da Feira Literária Arretada da Várzea da Ema (FLIAVE), que acontece entre os dias 16 e 18 de outubro. Com o tema “Vida no Sertão – literatura, memória e resistência”, o evento reúne nomes consagrados e novos da literatura baiana, além de guardiões da história e da memória popular, em uma programação gratuita e inclusiva.
Eldon Canário, guardião da memória sertaneja
A feira terá como escritor homenageado Eldon Canário, nascido em Canudos, autor de nove obras publicadas e referência aos 81 anos como um dos últimos grandes guardiões da memória sertaneja.
“Territórios são espaços vivos, pulsantes, moldados por histórias, afetos, memórias e práticas, que devem ser potencializados com arte, cultura, valorização e celebração dos saberes e fazeres populares", ressalta o artista visual e arte-educador Raimundo Mundin, coordenador cultural da FLIAVE.
Neste encontro de saberes e memórias, celebramos Eldon Canário não apenas como autor, mas como homem do sertão: íntegro, fiel às raízes, guardião da palavra e da cultura popular. Sua trajetória honra a literatura e engrandece o povo do sertão baiano", completou.
Programação inclusiva e gratuita
A FLIAVE terá encontros, rodas de conversa, lançamentos e distribuição de livros, recitais, sessões de autógrafos, exposições, performances de música e dança, além de exibição de filmes e oficinas diversas para diferentes públicos e faixas etárias.
“Abrangendo as cidades circunvizinhas, a Feira Literária Arretada de Várzea da Ema será palco para um conjunto de atividades relacionadas ao conhecimento, à formação, à produção e à difusão do livro e da literatura brasileira, baiana e regional, tendo como eixo temático o Sertão Baiano, fomentando a informação qualificada, o desenvolvimento do intelecto e o prazer da leitura. Estamos muito felizes com esse momento”, afirma a educadora e presidente da A.A.V.E, Silvanete Reis.
O sertão, descrito por Guimarães Rosa como “do tamanho do mundo”, é também protagonista desta celebração cultural. Em suas múltiplas linguagens e saberes, a cultura popular sertaneja revela modos de existência que resistem ao tempo e se transformam em ferramenta de transformação social.
