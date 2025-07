Leilão com itens de Paulo Gustavo vai apoiar Obras Sociais Irmã Dulce

O leilão ocorrerá entre os dias 21 e 28 de julho - Foto: OSID

Roupas e acessórios que pertenceram ao ator e humorista Paulo Gustavo serão leiloados e toda a renda será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Conhecido por sua generosidade, o artista já havia contribuído em vida com cerca de R$ 1,5 milhão para a instituição.

Parte desse valor — R$ 600 mil — foi usada na criação da Unidade Dona Dulce, espaço dedicado ao atendimento de pacientes com câncer, onde ele foi escolhido como padrinho.

O leilão ocorrerá entre os dias 21 e 28 de julho e será realizado pela plataforma Gringa, idealizada pela atriz Fiorella Mattheis, amiga próxima do artista. Os objetos, doados por Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, são apresentados como “fragmentos de memória e estilo” que traduzem a personalidade marcante do ator.

Legado de solidariedade

Paulo Gustavo faleceu em abril de 2021, aos 42 anos, após complicações da Covid-19, após mais de 50 dias de internação. Mesmo depois de sua partida, seu gesto de solidariedade continua inspirando ações.

Em janeiro deste ano, a irmã do ator, Ju Amaral, o roteirista Fil Braz e o humorista Marcus Majella visitaram a Osid, onde conheceram espaços como a Sala dos Milagres, o Memorial Santa Dulce dos Pobres e o Dulce Café. Eles foram recebidos pela superintendente Maria Rita Pontes e voluntários. A instituição destacou em suas redes sociais a importância do apoio de Paulo Gustavo, agradecendo pelo “legado de generosidade que segue transformando vidas”.

Fé que virou ação

O vínculo de Paulo Gustavo com as Obras Sociais Irmã Dulce começou em 2017, após ele assistir ao filme que conta a história da religiosa baiana. Tocado pelo trabalho social, ele passou a colaborar financeiramente com a instituição.

Além do apoio à Unidade Dona Dulce, o artista: