Museu Geológico da Bahia reúne exposição inédita

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O Dia do Geólogo será celebrado de uma maneira diferente no Museu Geológico da Bahia. O espaço está promovendo a exposição “Cristais, Rochas e Tempo Geológico: a arte natural da Terra”, entre os dias 30 de maio e 19 de setembro.

A abertura oficial será realizada neste fim de semana, no sábado, 30, às 13h. Já no domingo, 31, o espaço sediará o 1º Encontro de Colecionadores de Minerais da Bahia, das 10h até às 17h.

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A programação do fim de semana segue com palestras, visitas guiadas, atividades educativas e recursos visuais didáticos voltados à difusão científica e à valorização da diversidade mineralógica da Bahia.

Programação

Sábado – 30 de maio

13h - Abertura do museu

13h30 - Credenciamento

14h - Palestra: Bahia – O Papel do Estado no Desenvolvimento da Mineração e o Setor em 2026 com Ana Cristina Magalhães – Economista Mineral

14h30 – Palestra: O Papel do serviço Geológico do Brasil na Pesquisa de Recursos Minerais com a Drª Maísa Bastos – Geóloga

15h - Palestra: Geologia e Mercado de Pedras Coradas no Brasil com M.Sc. André Klumb – Geólogo e professor

16h - Mesa redonda com a participação dos colecionadores Leonardo Mascarenhas, Rafael Daltro, Renata Andrade e Bruno Almeida

17h – Encerramento

Domingo – 31 de maio

10h - 1º Encontro de Colecionadores de Minerais da Bahia

Exposição, Interação, Comercialização de Minerais