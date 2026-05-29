Salvador recebe peça sobre amor e reencontros após os 60 anos

O amor maduro de um casal que se reencontra 40 anos depois – por meio do Tinder – é a temática da comédia romântica Uísque com Guaraná, peça estrelada pelos atores Rita Assemany e Carlos Betão, com roteiro de Carla Barral. As apresentações acontecem na Estação Rubi hoje e amanhã, 30, às 20h, no Palacete Tira-Chapéu.

A montagem mergulha nas complexidades das relações amorosas, costurando lembranças, silêncios, ironias e emoções que transitam entre a leveza do riso e aquilo que não foi dito.

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Quarenta anos depois de um avassalador caso de amor, Sônia, interpretada por Rita Assemany e Miguel, vivido por Carlos Betão, se reencontram no Tinder.

A partir desse reencontro, o tempo, o envelhecer e a coragem de se permitir amar outra vez entrarão em cena

Não tem idade para o amor

O ‘match’ entre eles parece brincadeira do destino, até que decidem se ver em um bar antigo, carregado de memórias.

Entre conversas cheias de humor, constrangimentos, revelações e músicas que marcaram uma geração, os dois revisitam quem foram e contemplam quem se tornaram, embalados ao vivo pelo multi-instrumentista Giovani Goulart, responsável pela direção musical.

Com um peso muito menor do que o que costuma recair para as gerações mais jovens, o amor desenvolvido entre pessoas mais velhas, que em geral já possuem uma estabilidade financeira, filhos crescidos e menos carga de trabalho, pode ser interpretado como um amor mais leve e tranquilo.

Abordar essa temática em uma peça é muito importante para desconstruir alguns tabus e trazer à tona noções como desejo, carência, sensação de pertencimento, voltados ao público mais velho. Assim constata a atriz Rita Assemany, que interpreta a personagem Sônia.

“Falar de amor sempre foi necessário. Amor é um assunto sem prazo de validade. O que muda é o olhar da sociedade sobre quem ama. E aí é que mora o grande barato da peça: falar de desejo, paixão, tesão pela vida depois dos 60+”, observa a artista.

Rita considera que ainda é motivo de estranheza para muita gente quando uma pessoa 60+ decide tomar um novo passo, quando uma mulher usa um decote aos 60 anos, inicia um casamento aos 70, tem uma paixão avassaladora aos 80, como se “o coração tivesse que pedir aposentadoria junto com o INSS”, brinca a atriz.

“Uísque com Guaraná mostra que uma pessoa 60+ têm desejos e pode viver o amor na sua plenitude, ou melhor, que uma pessoa 60+ tem direito de viver abundantemente”, reitera o ator Carlos Betão, que interpreta o personagem Miguel e contracena com Rita.

No meio desse reencontro fervoroso, músicas que servem como um túnel do tempo, transportam as pessoas para 40 anos atrás e garantem um sentimento de nostalgia e saudosismo, ao mesmo tempo que se conecta com o tempo atual e traz os personagens Sônia e Miguel para os desafios e as delícias da contemporaneidade.

“A música é um elemento imprescindível nesse projeto que é, afinal, um musical. Tivemos o cuidado de escolher um repertório que dialogasse com as cenas e a atmosfera do espetáculo. Tenho certeza que será um belo momento”, afirma Carlos.

O amor a um clique

Em uma época de hiperconexão, em que as relações são mediadas pelas plataformas digitais, aplicativos como Tinder, Bumble e Badoo, se tornaram uma grande opção na procura por um ‘par’, a apenas um clique de distância.

Rita explica que a peça brinca um pouco com esse modelo, afinal “os aplicativos de relacionamento são um prato cheio para o humor. É quase um açougue afetivo: ‘vou levar esse, devolverei aquele, passarei outro’, mas no fundo a solidão continua analógica”.

A intérprete garante, no entanto, que não acredita em uma hierarquia romântica, que pelo contrário, toda maneira de amor vale a pena.

“Tem gente que encontra o humor em uma fila de banco, outros em um baile de dança, outros deslizando o dedo em uma tela enquanto come uma pizza às dez da noite. O que me interessa não é o caminho, é a verdade do encontro”, reflete Rita.

Nome inusitado

O nome Uísque com Guaraná pode parecer estranho à primeira vista, mas Rita explica que para além do termo utilizado no bolero de João Bosco e Aldir Blanc, eternizado na voz de Elis Regina, remonta a essa mistura da jovialidade com a maturidade, bem presente na peça.

“Uísque com Guaraná mistura maturidade com frescor, experiência com doçura, sofisticação com irreverência. É quase um retrato dos personagens! Então o nome caiu como uma luva, ou melhor: caiu como um drinque servido na hora certa”, finaliza a experiente atriz.

Uísque com Guaraná, com Rita Assemany e Carlos Betão

Quando: sexta-feira, 29 e sábado, 30

sexta-feira, 29 e sábado, 30 Horário: 20h

Onde: Palacete Tirachapéu (Rua Chile, 1, Centro Histórico)

Ingressos: R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia)

Vendas: WhatsApp: 71 99993.7110 e 99992.9868, de segunda a sábado, das 10h às 19h

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.