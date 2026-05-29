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TEATRO DE BRINCADEIRAS

Espetáculo infantil em Salvador resgata jogos e cantigas populares

Montagem inspirada em brincadeiras, memórias e tradições do universo infantil retorna aos palcos

Beatriz Santos
Por
Cena de 'Infância'
Cena de 'Infância' - Foto: Divulgação

A Hora da Criança apresenta neste fim de semana, em Salvador, uma nova temporada de Infância, espetáculo que transforma experiências do universo infantil em cenas inspiradas por brincadeiras, memórias e elementos do folclore brasileiro.

As sessões acontecem no Teatro Hora da Criança, no Rio Vermelho, na sexta-feira, 30, às 16h, e no sábado, 31, às 10h.

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Em formato de revista teatral, a montagem é composta por quadros independentes que exploram diferentes aspectos da infância, propondo uma reflexão sobre o direito de brincar, imaginar e conviver.

A obra foi criada a partir das recordações de seu autor e da cultura da brincadeira popular.

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As músicas originais têm assinatura de Adroaldo Ribeiro Costa e do Maestro Agenor Gomes, responsáveis também pelos arranjos das canções folclóricas presentes na montagem. O espetáculo inclui ainda trechos conhecidos dos Estúdios Disney, como a 'Ária de Branca de Neve' e a 'Marcha dos Sete Anões'.

A versão apresentada em 2026 traz novas coreografias, soluções cênicas atualizadas e uma abordagem contemporânea sobre o brincar. A proposta, segundo a instituição, mantém características presentes em montagens anteriores realizadas em 1950, 1958, 1973, 2010 e 2025.

A direção artística é assinada por Daniel Marques, enquanto as coreografias são de Claudia Pinho.

Para Mateus Russo, presidente da Hora da Criança, a remontagem dialoga com debates atuais sobre a infância e os espaços destinados às crianças.

“Montar ‘Infância’ em 2026 é um gesto de resistência e celebração. Em um momento histórico em que as infâncias — nas suas diversas expressões — enfrentam ameaças constantes, seja pela perda de espaços de convivência, pela desigualdade ou pelo enfraquecimento de políticas públicas", ressalta Mateus Russo, presidente da Hora da Criança.

"A Hora da Criança reafirma seu papel pioneiro como política pública estruturante de arte e educação. Há mais de oito décadas, a Instituição defende a infância como um território de direitos, criatividade e afeto, onde o brincar é ato de liberdade”, completa.

Ao longo da montagem, brinquedos, músicas e situações do cotidiano infantil servem de ponto de partida para revisitar memórias e discutir o espaço do lúdico na formação das crianças.

Fundada em 1943 pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa, a Hora da Criança é uma organização baiana dedicada à arte-educação. Ao longo de seus 82 anos de atuação, desenvolve atividades voltadas para crianças, adolescentes e jovens por meio de diferentes linguagens artísticas.

Espetáculo 'Infância'

  • Quando: 30 de maio, às 16h, e 31 de maio, às 10h;
  • Onde: Teatro Hora da Criança (Avenida Juracy Magalhães Júnior, s/n, Rio Vermelho);
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia);
  • Vendas: Bilheteria do teatro.
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Cultura Salvador Teatro

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