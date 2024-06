Exposição reúne obras sobre Santo Antônio até julho | A TARDE

O projeto ANTÔNIOS traz uma programação especial em sua 9ª edição. Este ano, a mostra acontece em duas localidades distintas: Salvador, no Brasil, e Porto, em Portugal.

>>> Etapa de batalha de graffiti acontece em Salvador neste fim de semana

>>> Começam as trezenas para Santo Antônio na Bahia

Em Salvador, a exposição está disponível para visitação até 15 de julho, no ateliê ME Fotografias, situado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Além dos artistas baianos que exibem em Portugal, artistas portugueses também marcarão presença com suas obras na capital baiana.

Em Salvador, a mostra coletiva ocupará três salas do Ateliê:

Sala Frans Krajcberg: Abraçará fotografias.

Sala Tati Moreno: Exporá obras plásticas.

Sala Ariano Suassuna e Jardim Frida Kahlo: Apresentará intervenções diversas.

Uma novidade desta edição é o desafio lançado aos colaboradores: a criação de um andor para Antônio. Treze artistas plásticos receberão um andor em madeira para construir e finalizar de acordo com sua visão artística, utilizando técnicas e elementos que lhes são familiares.

Dentre os artistas participantes, destacam-se Ana Uzeda, Arthur Fraga, Bernardo Tochilovsky, Daniel Luz, Edna Caldas, Jô Nascimento, Léo Furtado, Lucas Rodrigues, Luzimar Azevedo, Margarita Arize, Mário Edson, Pablo Araújo, Reinaldo Giarola, Rita Pinheiro, Teka Portela, Filomena Parra, Vanderlei Oliveira e Zezé Origamis.

Publicações relacionadas