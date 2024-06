Etapa de batalha de graffiti acontece em Salvador neste fim de semana | A TARDE

A terceira edição da Batalha ApertaMente, evento de graffiti que reunirá destacados artistas urbanos, acontece nos dias 8 e 9 de junho na sede da Unisol em Massaranduba.

Seis crews participarão de duelos avaliados por jurados, considerando traço, técnica, uso do spray, criatividade e desempenho geral. A vencedora receberá prêmios como troféus, latas de spray, caps e bolsas personalizadas. As inscrições estão abertas até 21 de maio via Instagram @apertamentegraffiti.

O evento, organizado pelo Coletivo MUSAS - Museu de Street Art de Salvador, visa fomentar e fortalecer a cena hip-hop local e movimentar as artes visuais urbanas na cidade.

Além da competição, o projeto oferece oficinas de pintura de murais em três escolas públicas estaduais, incentivando a criatividade dos jovens.

O Coletivo MUSAS realiza intervenções artísticas em periferias de Salvador, promovendo uma cultura de paz e senso de pertencimento a exemplo da comunidade do Solar do Unhão/Gamboa de Baixo, onde pinturas e oficinas ajudaram a reduzir a violência e elevar a autoestima.

