Abertura da Bienal do Livro Bahia acontece nesta sexta | A TARDE

A abertura da edição de 2024 da Bienal do Livro Bahia acontece nesta sexta-feira, 26, no Centro de Convenções Salvador. Neste ano, o tema do evento é “As Histórias que a Bahia Conta”, terá convidados baianos em todos os painéis de debates e seguirá até o dia 1º de maio.

>>> Dez mil vales-livro serão distribuídos na Bienal do Livro

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) marcou presença no evento, juntamente com os organizadores e as demais autoridades que o acompanharão. Representando os escritores, a solenidade contará também com a participação de Itamar Vieira Júnior, autor baiano vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio Oceanos.

Depois de retomar a sua periodicidade habitual em 2022, essa edição chega para consolidar o evento como um dos maiores encontros de cultura e literatura do Brasil e o principal da região Nordeste.

Na ocasião, Bruno Reis disse que, a partir de hoje, Salvador será palco dos principais escritores e de muitos leitores “que chegam aqui para irradiar a cultura”. “A gente sabe a importância do hábito da leitura. Queremos revelar na atualidade, como no passado, grandes poetas, como Ruy Barbosa, Gregório de Matos, Jorge Amado, entre outros”, pontuou.

“A Bienal vai estimular todo o potencial que nós temos. [...] Também estimula a economia da cidade. Vai atrair neste final de semana milhares de visitantes para Salvador, que virão aqui mergulhar no berço cultural que é nossa cidade. O objetivo da Bienal é estimular diversos fatores. Por isso é um evento tão importante para a nossa cidade”, enalteceu.

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, que também esteve no evento, destacou a força do evento: “As feiras literárias estão aumentando cada vez mais no Brasil inteiro, e a Bienal do Livro é a mãe das feiras literárias, é o primeiro grande evento literário do Brasil. Então eu fico muito satisfeito que ela tenha voltado e esteja com essa força toda, com a participação de muitos jovens, isso é algo muito importante. E também dos autores baianos, esse estande da Fundação é toda homenagem às editoras e autores baianos. Então isso é muito importante, que a gente tenha esse movimento na Bahia, em Salvador, principalmente, de livros sendo editados e publicados”, afirmou.



Um dos destaques da programação acontece na segunda-feira, 29, com uma roda de conversa, às 10h, com o tema “Identidade no corpo – abordagem da literatura negra nas criações de roupas e tecidos”, que discutirá as condições no cenário atual, propostas e ações desenvolvidas. A atração contará com a participação do diretor de criação da Katuka Africanidades, Renato Carneiro, da estilista Goya Lopes e do artista plástico Alberto Pita. No mesmo dia, às 14h, o destaque do Café Literário é a mesa 'As Imagens das Letras', mediada por Felipe Rêgo, gestor do SalCine.

Mais de 200 marcas expositoras já estão confirmadas, inclusive as quatro principais editoras do país: Companhia das Letras, HarperCollins Brasil, Rocco e Globo Livros, que levarão para os estandes seus principais títulos, lançamentos e ações especialmente pensadas para o público baiano.

Ao todo, serão mais de 170 autores, personalidades e artistas que produzirão mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos, em três diferentes espaços da programação cultural oficial: Café Literário, Arena Jovem e Espaço Infantil. Entre os convidados estão autores internacionais, como Abdi Nazemian e Scholastique Mukasonga; alguns dos principais expoentes da literatura brasileira contemporânea, como Itamar Vieira Jr, Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Socorro Acioli e Thalita Rebouças; além de celebridades como Daniela Mercury, Bruna Lombardi e Zélia Duncan.