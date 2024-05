Dez mil vales-livro serão distribuídos na Bienal do Livro | A TARDE

Um dos eventos culturais mais aguardados, a Bienal do Livro da Bahia 2024 promete ser ainda melhor para integrantes da Educação Básica. Dez mil vales-livro serão distribuídos entre professores e estudantes da rede de ensino estadual para serem utilizados durante o evento, que acontece de 26 de abril a 1° de maio, no Centro de Convenções de Salvador.

Serão entregues 1400 vales para os professores que vão acompanhar os estudantes das escolas nas visitas promovidas pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) ao evento literário. Para ter acesso aos 3.600 vales-livro restantes, os docentes deverão fazer o cadastro pelo link disponibilizado no Portal do Governo do Estado.

Os vales-livro destinados aos professores têm valor de R$ 100, cada. Os professores contemplados farão a retirada no stand do Governo na Bienal. Outros cinco mil vales no valor de R$ 50 serão distribuídos entre os estudantes que vão participar das ações promovidas pela SEC na Bienal.

Passo a passo para acesso ao vale-livro

O acesso aos 3600 vale-livros, no valor de R$ 100 será através do Sistema de Inscrição do Instituto Anísio Teixeira.

1° passo: o professor ou professora que ainda não tem cadastro no sistema, deverá fazer, acessando o link e clicando em “Novo Cadastro”, conforme a Tela 1.

2° passo: em seguida, deverá preencher o formulário de cadastro, gerando login e senha, na Tela 2.

3° passo: Por fim, com o cadastro feito, será preciso logar no sistema e selecionar a inscrição para a Bienal do Livro, na Tela 3. O acesso ao vale só será garantido após a confirmação dos dados, conforme a Tela 4.

Ao todo, serão mais de 200 marcas expositoras e mais de 170 autores, personalidades e artistas que produzirão mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos na Bienal do Livro 2024.

Na última edição, em 2022, o evento recebeu mais de 90 mil visitantes e vendeu meio milhão de livros.