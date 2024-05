5 coisas para fazer na Bienal do Livro | A TARDE

Um dos eventos mais esperados por quem curte literatura, a Bienal do Livro Bahia está de volta a Salvador. A feira, que tem como tema “As Histórias que a Bahia Conta”, começa nesta sexta-feira, 26, e vai até o dia 1º de maio. Neste ano, a principal novidade é o aumento de autores. De 100 da última edição de 2022, o número foi para 170.

>>> Programação da Bienal do Livro Bahia

Entre os destaques do evento, estão autores internacionais, a exemplo de Abdi Nazemian e Scholastique Mukasonga, além de representantes da literatura brasileira contemporânea, como Itamar Vieira Jr, Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Socorro Acioli e Thalita Rebouças, e celebridades: Daniela Mercury, Bruna Lombardi e Zélia Duncan.

A expectativa, segundo os organizadores, é receber 100 mil pessoas durante as 100 horas de conteúdo. E com tanto tempo assim, opção é o que não falta para quem quer se divertir, conhecer, ou aprender com as atrações. Para ajudar aos leitores de plantão, o Portal A TARDE preparou um guia com 5 dicas do que fazer na Bienal. Confira:

Papo com Itamar Vieira Jr.



Um dos maiores autores brasileiros, Itamar Vieira Jr. vai estar na Bienal no primeiro dia para um bate-papo com a pesquisadora Luciany Aparecida e Edma Góis. Semifinalista do prêmio internacional Booker Prize com “Torto Arado”, ele vai debater a literatura baiana com o tema “Qual Bahia?”.

Onde: Café Literário

Quando: 26/04 (sexta-feira)

Horário: 16h

Dar um pulinho no Espaço Infantil



Sob a curadoria da jornalista, roteirista, produtora cultural e diretora audiovisual, Mira Silva, o Espaço Infantil da Bienal promete trabalhar as histórias da Bahia para a criançada através de uma analogia lúdica envolvendo as janelas. O local vai receber diversas atrações como bandas infantis, grupos de teatro, palhaços, biblioterapia, jornalistas e até artistas como Lázaro Ramos. Uma programação que vai agradar, além dos pequeninos, os adultos também.

Onde: Espaço Infantil

Quando: 26/04 a 01/05

Horário: O dia todo

Surpresa com “Heartstopper”



Essa é para quem é fã do fenômeno teen “Heartstopper”. Ao Portal A TARDE, o curador da Arena Jovem, Schneider Carpeggiani, adiantou que a mesa com o tema “Somos mais fortes junt@s” vai trazer uma surpresa para os fãs do livro e da série. Até o momento, estão confirmados no painel os escritores Clara Alves e Deko Lipe, com mediação de Roberta Gurriti. Vale lembrar que após terem feito enorme sucesso na edição 2022, as escritoras Thalita Rebouças e Paula Pimenta retornam à edição 2024 para participar de uma mesa sobre as “favs”, expressão muito utilizada nas redes sociais para eleger as queridinhas do público.

Onde: Arena Jovem

Quando: 27/04 (sábado)

Horário: 15h

Debates no Café Literário



Um dos espaços mais disputados da Bienal, neste ano, o Café Literário, que reúne os debates entre os escritores, estará maior para evitar superlotação. A capacidade, que era de 200 pessoas, aumentou para mais de 300. Segundo os organizadores, ele está em outro local, onde as pessoas que não conseguirem entrar vão ter oportunidade de assistir em pé. Por lá, vão passar grandes nomes como Aldri Anunciação, Scholastique Mukasonga, Carla Akotirene e Glicéria Tupinambá.

Onde: Café Literário

Quando: 26/04 a 01/05

Horário: O dia todo

Scholastique Mukasonga | Foto: Divulgação

História viva na Bienal



A Bienal do Livro também é um espaço de reviver histórias, que nem sempre foram boas. Na mesa “A história nos transforma em outras”, a historiadora Heloisa M. Starling, a cantora Zélia Duncan e a pesquisadora Edma Góis abordam os 60 anos do golpe de 64 e as mulheres decisivas para a independência do Brasil.

Já a atração internacional Scholastique Mukasonga vai falar do Genocídio de Ruanda. De origem ruandesa e hoje radicada na França, a autora é sobrevivente do ataque de 1994, que completa três décadas neste ano.

Onde e quando: Sábado, 27, no Café Literário às 18h (mesa com Scholastique Mukasonga) e quarta-feira, 1º de maio, na Arena Jovem, às 15h (mesa com Zélia Duncan).

Bônus: 40 anos de Daniela Mercury



Um dos grandes nomes da música brasileira, Daniela Mercury, comemora em 2024 os seus 40 anos de carreira. Rainha da axé-music e diva da MPB, Daniela Mercury discute, na mesa “O sol da liberdade - O universo que Daniela Mercury criou para nós”, o seu trabalho.

Onde: Arena Jovem

Quando: 29/04 (segunda-feira)

Horário: 19h