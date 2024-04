Biblioteca Infantil Monteiro Lobato completa 74 anos | A TARDE

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML), unidade do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), comemorou nesta quinta-feira, 18, os seus 74 anos de existência.

A data não poderia ser melhor, já que, no mesmo dia, também são comemorados o Dia Nacional do Livro Infantil e o aniversário de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros.

Para comemorar a data, uma programação especial foi montada para acontecer durante todo o mês de abril, mas com uma atenção a mais para esse dia 18, como explicou Tamires Conceição, diretora de bibliotecas públicas da Bahia.

“Nós programamos um dia de contação de histórias, música, teatro, tudo com o intuito de mostrar que a biblioteca é um ambiente vivo, que traz a ludicidade mediando o livro, a leitura e a escrita, mas por meio de outras linguagens”, contou.

A programação especial ocorreu das 9h às 17h e contou até com a apresentação da Camerata da Osba. Diversas escolas programaram um passeio à biblioteca com o objetivo de comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil.

Débora Conceição é diretora do Centro Educacional Guimarães Santos, que fica no bairro do Cabula, e levou seus alunos para vivenciarem a experiência na biblioteca. Ela garantiu que foi super enriquecedor para eles.

“Nós tivemos uma semana inteira de aulas sobre a literatura, eles aprenderam muito sobre Monteiro Lobato, Cecília Meireles, entre outros autores da nossa literatura brasileira, tanto os conhecidos, quanto aqueles que não são tão conhecidos por eles, o que chamamos de literatura marginal”, contou a educadora.

“As crianças de hoje, da chamada geração Z, não têm acesso aos livros como a minha geração. Muitos não sabem o que é uma biblioteca, então trazê-los para um ambiente como esse, onde eles podem compreender a literatura de forma palpável, é uma experiência maravilhosa para todos nós”, completou.

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato é a única biblioteca pública voltada para esse público no estado. Tamires destaca o papel social importante que esse equipamento tem para as crianças e adolescentes. “São 74 anos de uma contribuição muito importante que é oferecer a oportunidade de iniciar o contato da criança com o livro por meio de uma programação diversificada”, disse.

“Precisamos aproximar cada vez mais esses jovens, que estão muito ligados às tecnologias. A ideia da programação cultural é dinamizar, mostrar que esse espaço, os livros físicos, a programação da biblioteca pode ser algo interessante também”, defendeu.