Colunista de A TARDE fará tarde de autógrafos na Bienal | A TARDE

O economista Armando Avena é uma das presenças confirmadas na Bienal do Livro Bahia 2024. Ele, que é colunista do Grupo A TARDE, fará uma tarde de autógrafos no evento ao lado do músico Roberval Santos.

O momento vai acontecer no domingo, 28, terceiro dia da Bienal, às 16h, no stand da Editora Caramurê, localizado na E-12 Asa B, do Centro de Convenções de Salvador.

Nascido em Salvador, Armando Avena é economista, jornalista e escritor. É membro da Academia de Letras da Bahia e professor da Universidade Federal da Bahia. Foi Secretário de Planejamento da Bahia e presidente e fundador do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento. Iniciou suas atividades como articulista no jornal A TARDE, assinando a coluna Economia Baiana, e em seguida manteve por muitos anos em A TARDE a Coluna Armando Avena Comenta. Atualmente, ele segue produzindo um conteúdo exclusivo e diferenciado sobre economia baiana e brasileira para a publicação.

A Bienal do Livro Bahia 2024 começa nesta sexta-feira, 26, e vai até o dia 1º de maio. Neste ano, a principal novidade é o aumento de autores. De 100 da última edição de 2022, o número foi para 170. A expectativa, segundo os organizadores, é receber 100 mil pessoas durante as 100 horas de conteúdo do evento.