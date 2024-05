Com trechos na Bahia, livro debate sincretismo religioso no Brasil | A TARDE

Com a missão de debater o sincretismo religioso, o terapeuta holístico Claudio Soares e a atriz e diretora de teatro Tuila Jost se uniram para escrever o livro "Axé Amor Amém" durante a pandemia. A obra tem prefácio de Carlinhos Brown.

>>> Influencer dos EUA viraliza ao comentar obra de Machado de Assis

A publicação nasceu da conexão ancestral, responsável por fortalecer ainda mais a dupla, que compartilha uma amizade de 18 anos. Juntos, os autores criaram o perfil no Instagram Janela de Agni (@janeladeagni), com conteúdos sobre religiosidade e meditação, além de combater a intolerância religiosa. O sucesso foi tanto que a página já reúne quase 300 mil seguidores - incluindo as famosas Preta Gil, Camila Pitanga e Débora Secco.

Utilizando textos, fotos e vídeos originais, o conteúdo foi materializado na forma de livro. Segundo os autores, a obra propõe aos leitores um verdadeiro mergulho no sincretismo religioso, mostrando a distinção e as semelhanças entre os orixás e os santos católicos, e destacando o sincretismo como um movimento de resistência.

"Este é um livro sobre a experiência do sincretismo como uma cultura de fé. Nesse recorte cultural da fé do brasileiro, buscamos trazer o que está acima do humano, pois entendemos que orixás e santos trabalham dentro da mesma energia. Para nós, o sincretismo pode ser um instrumento de combate à intolerância", diz Tuila. Claudio complementa: "além do exercício da fé, o livro busca ampliar o conhecimento para que o não à intolerância religiosa seja uma realidade absoluta. É um livro onde o Axé e o Amém se unem no Amor", afirma.

De acordo com dados da Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiros (RENAFRO), em 2022, os crimes religiosos cresceram 45% no país e, pelo menos, cinco terreiros sofreram ataques durante o período. Um mapeamento do racismo religioso no país mostrou que metade dos 255 terreiros pesquisados em todas as regiões já tinham sido vítimas de violência.

Diante de tantos casos de intolerância religiosa, os autores dizem que o livro pode ser utilizado como meio de combate a esses crimes. “A brutalidade e a ignorância precisam de informação para serem vencidas. Para nós, todos os esforços para superar a intolerância e a impunidade são necessários e urgentes. Esperamos que o livro possa contribuir para este diálogo fundamental”, refletem.

Tuila Tost e Claudio Soares, autores de "Axé Amor Amém" | Foto: Reprodução | Janela de Agni

Bahia sagrada



Para escrever o livro, os amigos fizeram um grande percurso religioso pelo Brasil, passando por estados como Bahia, Minas Gerais, Amazonas, São Paulo e Goiás. O objetivo foi promover uma troca de conhecimento não só com sacerdotes de ambas as religiões, mas também com fiéis e suas histórias de fé. “Na Bahia, visitamos locais, terreiros e igrejas em Salvador e em Lauro de Freitas, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Casa Branca, a Casa de Iemanjá, a Basílica do Nosso do Senhor do Bonfim, o Ilê Oba L'oke e a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, entre outros”, contaram eles ao Portal A TARDE.

Levando mais um pedacinho da Bahia para as páginas, o livro traz prefácio do cantor, compositor, produtor musical, arranjador, percussionista, multi-instrumentista e artista visual Carlinhos Brown.

“Um privilégio e uma honra imensa. Carlinhos Brown é, sem dúvida, uma potência em sua trajetória e produção na vida e na arte. Um artista que manifesta intensamente o poder de somar culturas e forças de forma plural e afirmativa”, dizem os autores.

“O sincretismo surgiu como uma forma de proteger os cultos afros e como demonstrador da força da criatividade dessas etnias, que não aceitou a dor e reconheceu que a união espiritual é onde Deus conectava todos nós. Com o nosso sincretismo religioso, uma síntese cultural vital para o Brasil, construímos a representatividade, a legitimidade e a sustentabilidade social, política, cultural, econômica e ambiental do nosso país”, celebra Carlinhos Brown no prefácio.

O Brasil é reconhecido como um país rico em religiosidade e tradições. Os autores discutem como o livro pode influenciar na identidade nacional e nas relações sociais no país. “Acreditamos que ela já influencia de muitas formas e em muitos hábitos, pois somos descendentes dessa mistura. Temos no Ano Novo um exemplo dessa influência, muitos cristãos vestem-se de branco e colocam flores no mar para pedir bênçãos e proteção. Quando você supera dogmas religiosos e interage diretamente com o sagrado, você tem a oportunidade de ampliar sua visão, entendimento e exercício da fé”.





Serviços Titulo: Axé Amor Amém Autor: Claudio Soares e Tuila Jost Capa: Dura Tamanho: 20 x 29 cm Peso: 1.200gr Páginas: 328 Preço: R$ 340 Venda: Editora Afluente

*Sob supervisão de Bianca Carneiro



Publicações relacionadas