Conceição Evaristo virá a Salvador em agenda importante do mês; veja

Escritora é a primeira Imortal negra da Academia Mineira de Letras - Foto: Divulgação

Primeira mulher negra a ingressar na Academia Mineira de Letras, Conceição Evaristo virá a Salvador para ministrar uma palestra com o tema "Escrevivência e mulheres comunicadoras: conexões necessárias". A ação, parte das ações do Julho das Pretas, integra um encontro com mulheres comunicadoras da Secretaria das Mulheres do Estado (SPM).

O evento acontece das 8h30 às 17h, no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nesta sexta-feira, 12. Denominada de "Elas à Frente na Comunicação – Promoção e Difusão de Direitos", a atividade marcará o lançamento de um edital de fomento a comunicadoras empreendedoras.

Para participar, é preciso se inscrever. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site da SPM.

A secretária das Mulheres do Estado, Elisângela Araújo, disse que a iniciativa visa reunir as comunicadoras para um momento de diálogo, escuta e interação em torno das políticas públicas para mulheres.

“As mulheres comunicadoras são protagonistas em diversas funções que exercem nesta área, seja como repórteres, produtoras, editoras, apresentadoras, influenciadoras digitais, chefes de redação, assessoras, publicitárias e em tantas outras vertentes da comunicação. Nossa perspectiva é promover esse momento de interação com essas grandes profissionais que contribuem significativamente para a promoção, difusão e garantia dos direitos das mulheres e, consequentemente, para a igualdade de gênero em nossa sociedade, além de fazer uma escuta qualificada para o lançamento de um edital voltado para mulheres comunicadoras”, afirmou.

De acordo com a programação, a atividade será iniciada às 8h30 com a abertura oficial e apresentação de políticas públicas baseadas em dois eixos estruturantes. O primeiro tem foco na inclusão socioprodutiva e na autonomia econômica das mulheres, e o segundo na prevenção e enfrentamento às violências de gênero. Depois, acontecerá a fala e interação com Conceição Evaristo. Na sequência, será promovido o diálogo com as participantes visando a escuta e proposições para a elaboração do edital "Elas à Frente na Comunicação", e em seguida serão homenageadas mulheres pretas da comunicação.

Serviço:

O quê? Encontro “ Elas à Frente na Comunicação – Promoção e Difusão de Direitos"

Data: 12/07/2024

Horário: das 8h30 às 17h

Local: auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador