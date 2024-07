Direito e inteligência artificial são temas de evento em Salvador

Evento acontece nesta quarta-feira, 10, a partir das 17h - Foto: Divulgação

A Academia de Letras da Bahia (ALB), em Nazaré, Salvador, será palco da palestra ‘Governança de IA e Epistemologias do Sul’, que vai tratar de Direito e inteligência artificial, ministrada pela advogada e professora Paola Cantarini. O evento acontece nesta quarta-feira, 10, a partir das 17h.

Na ocasião, Cantarini, que é pós-doutora em Direito, Filosofia, Inteligência Artificial e Sociologia, com doutorado em Direito, Filosofia e Filosofia do Direito, vai lançar o livro ‘Direito e Inteligência Artificial: Fundamentos – vol. 5 – Epistemologias do Sul’, uma coletânea de artigos sobre o tema.

Aberto e gratuito, o evento é voltado para estudantes e profissionais da área do Direito, da Tecnologia, da Comunicação e para o público em geral. O objetivo é levantar o debate acerca da necessidade do uso ético, transparente e responsável da IA.