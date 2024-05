Editoras universitárias fomentam produção literária na Bienal do Livro | A TARDE

Quatro instituições estaduais de Ensino Superior da Bahia estão fomentando a produção de autores na Bienal do Livro Bahia 2024. Com, aproximadamente, 340 títulos em exposição, as universidades estaduais de Feira de Santana (UEFS), de Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB) e do Estado da Bahia (UNEB) apresentam, por meio de suas publicações, a diversidade cultural e intelectual baiana, bem como divulgam obras que vão desde a literatura infantil até produções científicas, no Espaço do Governo do Estado, montado no evento literário.

A Eduneb, editora da UNEB, apresenta 84 títulos, incluindo 61 obras autorais e 23 coletâneas. Já a Editus, editora da UESC, destaca mais de 120 títulos, abrangendo trabalhos de professores, técnicos, estudantes e ex-alunos. A UEFS Editora, por sua vez, trouxe 61 títulos, enquanto a Edições UESB contribui com a divulgação e venda de mais de 80 títulos.

A diretora da Eduneb, Elisangela Santana, ressalta a importância da participação da editora na bienal como uma oportunidade de alcançar visibilidade não apenas nacional, mas também internacional. “Estar presente neste evento proporciona uma vitrine significativa. Muitas vezes, as pessoas não sabem da existência das editoras das universidades estaduais e este evento literário permite essa troca. Hoje mesmo uma pessoa de fora do país esteve aqui no nosso estande e levou alguns livros”, afirma.

Para os gestores das editoras das universidades estaduais baianas, a contribuição destas vai além da simples exposição de títulos. Ou seja, elas desempenham um papel fundamental no incentivo à produção intelectual nos diversos territórios de identidade, apoiando autores locais e fornecendo um espaço para o surgimento de novos talentos. A diretora da Edições UESB, Manuella Cajaíba, destaca esse compromisso com a comunidade.

“Nós publicamos livros técnicos e científicos tanto de docentes da nossa instituição, quanto de pesquisadores de outras instituições. Temos, também, um edital, que é um concurso literário chamado Prêmio Zélia Saldanha, feito para toda a comunidade baiana, e estamos fazendo essa divulgação aqui na bienal”.

Além da exposição e venda de livros, as editoras das universidades estaduais da Bahia também promoveram uma série de atividades durante a bienal, como lançamentos de livros, sessões de autógrafos com os autores locais e participação de apresentações no estande do governo.