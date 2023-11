Escritora baiana vai lançar livro de contos na FLICA | A TARDE

A escritora e poeta baiana Antoniella Devanier vai lançar o seu primeiro livro de contos, “O Sertão dos Olhos D’Água - Contos do Interior”, na versão e-book e impressa, durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), no próximo sábado, 28, às 10h, no ​Memorial Anna Nery, Rua Ana Neri, 7​, em Cachoeira. O lançamento vai acontecer no prédio administrativo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O livro apresenta as raízes históricas do sertão e do Brasil e a complexidade dos dramas envolvidos na trajetória existencial desses personagens. De acordo com a autora, “os contos apresentam personagens ficcionais e trazem a problemática do papel feminino, do machismo estrutural, com metáforas incorporadas à narrativa psicológica com a intenção de que o leitor possa se aprofundar nas vivências das personagens e compreender a complexidade dos seus dilemas existenciais”.



A capa do livro foi feita pelo filho da escritora, Rafael Devanier, que tem apenas 13 anos. “Eu li todos os contos para fazer a arte e estou muito feliz ao olhar o meu desenho na capa de um livro. Antes os meus desenhos eram divulgados entre as pessoas que o adquiriam e faziam quadros em suas casas e no Instagram e agora existe a possibilidade de ampliar o alcance”, contou o pequeno.

Capa feita por Rafael Devanier | Foto: Divulgação

Antoniella Devanier, que também é jornalista, foi selecionada no edital de lançamento de livro e sessão de autógrafos da Casa dos Autores Baianos, vai participar de um bate-papo durante o lançamento, no qual vai falar sobre o gênero Conto e o processo de criação do livro que é resultado de uma pesquisa realizada tanto em relação à linguagem do conto quanto dos elementos da cultura sertaneja, de cidades do interior da Bahia, da realidade do cangaço, além de reunir pesquisas sobre a cultura negra e a cultura indígena.



Além disso, no final da programação, Antoniella e Rafael Devanier vão abrir sessão de autógrafos para os leitores.

FLICA

Maior festa literária do Norte/Nordeste com mais de 10 edições, a Flica joga luz no patrimônio histórico, artístico e arquitetônico da heróica cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. O evento é gratuito e tem ampla programação entre os dias 26 e 29 de outubro.