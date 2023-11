Festa Literária de Aratuípe vai celebrar literatura e memória | A TARDE

A terceira edição da Festa Literária de Aratuípe (FLITA), que este ano terá como tema Literatura e Memória, promete movimentar o distrito de Aratuípe, no baixo sul da Bahia, entre os dias 23 e 26 de novembro.

Nomes de destaque da literatura e cultura da Bahia, como Tiganá Santana, Aldri Anunciação, Samira Soares, Rafael Xucuru-Kariri, Luana Souza, Sulivã Bispo, Lívia Natália, Emília Nunez, Ionã Scarante, Luana Souza, Marcos Cajé, Márcia Mendes e muitos outros participam da terceira edição da FLITA.

“Estamos na contagem regressiva, preparando tudo para acolher convidados e o público. O tema deste ano nos convida a pensar essa intersecção entre literatura e memória, cultura e história. A memória que nos forja, que nos desenha e permeia a nossa identidade. A cidade está se preparando em todos seus espaços e tempo para ser FLITA”, promete a curadora da FLITA, Meg Heloise.

Durante três dias de evento, auditórios, escolas, bibliotecas, praças e coretos serão ocupados por uma programação de atividades gratuitas, como palestras, lançamento de livros, rodas de conversa com escritores, oficinas, saraus e apresentações artísticas que fortalecem a cultura local e popular.

“No ano do Bicentenário da Independência da Bahia, entendemos que debater a memória, nossos conhecimentos sobre território, povo, culturas e dos nossos saberes tradicionais, é uma forma de iluminar o presente e alinhavar um futuro”, pontua a curadora.

A abertura oficial do evento acontece na próxima quinta-feira, 23, às 18h, com Ana Rita Santiago na mesa Cartografias da Memória e mediação de Rosinês Duarte. Na Biblioteca Roque Barata, está previsto o lançamento do livro “Poesia e Afeto”, primeiro livro do escritor de Aratuípe Edilson Spínola.

Na sexta, 24, a mesa “Povoada: palavras que nos (re)únem” terá a participação de Lívia Natália, Anajara Tavares, Louise Queiroz e mediação de Glauce Souza.

Já no sábado, 25, às 16h, acontece a mesa “Modos de Lembrar para Iluminar” o presente terá a presença de Tiganá Santana e mediação de Cândida Moraes. No mesmo dia, às 10h, acontece a mesa “Politização das memórias: literatura e diáspora” com Aldri Anunciação, Sulivã Bispo e mediação de Louise Queiroz.

Conexão Flita

Uma novidade desta edição é o espaço Conexão Flita, pensado para acolher o público mais jovem. Na Flitinha, além de apresentação de escolas municipais, recitais de poesias, vai ter muita contação de história. Escritores baianos com produção dedicada aos pequenos leitores confirmados no evento: Ionã Scarante, Rita Queiroz, Emília Nuñez, Deko Lipe e Márcia Mendes.

A programação completa da festa literária pode ser conferida no site www.flita.com.br.

O evento terá exposição fixa em homenagem ao poeta, músico e jornalista aratuipense José Leone, falecido em 1983. “A memória é um percurso coletivo. Então, será uma festa para reverenciar nomes potentes e criar novas memórias”, reitera a curadora.