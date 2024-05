Festa Literária de Praia do Forte começa com foco em diversidade | A TARDE

A 5ª edição da Festa Literária Internacional de Praia do Forte (FLIPF) foi iniciada oficialmente no início da noite desta quinta-feira, 16. Entretanto, as atividades já acontecem desde o começo do dia.

O evento tem as atividades divididas em espaços como o Coreto, Palco Tamar, Ninho Flipf e Multiverso. Nesta edição, o tema é “Dentro do mar tem rio - narrativas e memórias percorridas pelas águas".

"O tema busca ressaltar um pouco dessa grande importância que tem as águas, tanto pela questão ambiental, como também pela questão humanitária e sentimental. A gente quer mostrar um pouco da presença da água, em suas diversas facetas, nos diversos ambientes, e também mostrar como a gente está conectado com outras cidades, com outros estados, outros países, através das águas", explica Vanessa Vieira, diretora geral da Festa, ao Portal A TARDE.

Para ela, ainda que existam fronteiras geopolíticas, as águas também começaram com diferentes povos, de diversas regiões.

"A gente sempre buscou criar uma diversidade de conteúdos e também de perfis que estejam falando para o público, de perfis de pessoas, de autores, de artistas, então, a gente chama tanto os mestres e conhecedores da palavra, como das diferentes artes, das diferentes versões, e a ideia é realmente poder abarcar os públicos variados, desde crianças, jovens, adultos, idosos, mas também de tribos diferentes. Desde a nossa primeira edição, a gente sempre focou muito nisso e era um pedido que eu sempre fiz aos curadores convidados".

Diferente das edições anteriores, foi necessário dispor de mais um dia para atender as escolas, tanto da região, como do estado. Até então, esta atenção era concentrada nas sextas-feiras das edições anteriores.

"A gente também faz uma seleção de 25 alunos do Colégio Estadual Alaor Coutinho, que é o que atinge essa região aqui do ensino médio. Então, todos os anos, alunos do terceiro ano que estão completando esse ciclo escolar, eles participam de uma seleção para fazerem estágio de produção cultural com a gente. Isso já acontece desde a primeira edição e a cada ano a gente vê uma presença e um interesse maior dos alunos. Isso é muito gratificante mesmo para a gente".

O evento segue até o domingo, 19. "A gente tem realmente uma variedade grande de programações para todos os públicos, é completamente gratuita para acesso ao público. Venham adquirir conhecimento, adquirir livros, compartilhar experiências com autores, com pessoas que gostam desse universo do livro, da palavra, das artes", convida Vanessa.

*De Praia do Forte.

