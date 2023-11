Flica 2023: Veja programação deste sábado, terceiro dia do evento | A TARDE

Começou na quinta-feira, 26, e vai até o próximo domingo, 29, a 11ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), cidade que fica no recôncavo baiano. A programação é gratuita e está disponível no site da Flica

Neste sábado, 28, a Flica contará com a presença do jornalista Ricardo Ishmael, que vai comandar a exibição do documentário "Bicentenário da Independência: Heróis e Heroínas da Liberdade", produzido pela TV Bahia em alusão às comemorações dos 200 anos do movimento libertário que expulsou colonizadores portugueses da Bahia.



Confira a programação deste sábado:



TENDA PARAGUAÇU



10h

Eliane Marques



Paulliny Tort



Yaguarê Yamã

Mediador: Heider da Silva Oliveira de Assis

ESCREVENDO SOBRE OS BRASIS DO FIM DO MUNDO

14h

Jupirá Pataxó (Aldeia Novo Guerreiro – Porto Seguro/BA)

Rutte Andrade

Elizandra Souza

Mediadora: Camilla França

SABERES ANCESTRAIS DA TERRA

16h

Célia Tupinambá

Micheliny Verunschk

Yacunã Tuxá

Mediadora: Raquel Barreto

VOZES ANCESTRAIS REIVINDICADAS – O SAGRADO DIREITO DE SABER QUEM SOMOS

18h

Maria José Silveira

Tiganá Santana

Eliane Potiguara

Mediadora: Deisiane Barbosa

CULTURA E FUTURO

20h

Ximena Santaolalla

Carlos Wynter Melo

Atena Beauvoir

Mediador: Vércio Gonçalves

DIVERSIDADE, ARTE E DEMOCRACIA – NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS!

GERAÇÃO FLICA

09h

Féling Capela

Manuel Armando

10h

Matheus Buente

Stand Up Comedy

11h

Ester Maria de Figueiredo Souza

Fabrício Oliveira

MULHER E POESIA NA INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

(1823: O LAMENTO DA JOVEM UR NIA VANÉRIO)

14h

Ricardo Ishmael

Vladimir Costa

Bicentenário da Independência – Heróis e Heroínas da Liberdade (Documentário GloboPlay)

15h30

Kamaywrá Pataxó (Porto Seguro /BA)

Sairi Pataxó (Aldeia Xandó/Porto Seguro/BA)

Jeff Pataxó (Salvador/BA)

“Leitura e leitoras indígenas”.

17h

Felipe Freitas

Literatura como um Direito Humano da Juventude

18h

Nina Maria Silva da Conceição

Ludmila Singa

Rosane Viana Jovelino

Thai Pereira

JOVENS NEGRAS E LITERATURAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS NA ATUALIDADE

FLIQUINHA

Apresentação: Jamile Teixeira e Heida Hully

9h

Escolinha de Música da Lira Ceciliana

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

9h30

Paula Brito – LIGA DO DENDÊ

EMBARCANDO EM UMA GRANDE EXPEDIÇÃO

10h20

Cássia Vale

Bonde da Calu

A CASA ENCANTADA

11h40

Companhia de Teatro Griô (Salvador)

YALODÊ

Apresentação: Vanessa Ribeiro

14h

Grupo Day Two – Dança Infanto Juvenil

INTERVENÇÃO CULTURAL

14h30

Kalypsa Brito & Helena Nascimento

LIGA DO DENDÊ (Salvador)

PRETINHA DE ÉBANO

15h40

Sarau Literário – Marcos Cajé

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

16h40

Igor Millorde

A MAGIA DO PARAGUAÇU

ARTÍSTICA

Palco Raízes (Praça 25 de Junho)

18h

Joaci Ypsilone

19h

Casa Preta HUB

Aula Show com as mulheres do kaonge e a moqueca das marisqueiras de Cachoeira.

19h45

Sarau do Caquende com Raimundo Moura, Valdeck Almeida, tiago Oliveira, Romélia, Evora, Sandra Liss, Albert Elias, Geovanne, Fabio Handel, Barbar Uila e Rosane juvelino com show do samba de Roda Raizes do Boqueirão.

Palco dos Ritmos (Praça da Aclamação):

21h – Intervenção Afro Poéticas com Dj Samir e Grupo EX 13 com Afro Conexões

22h – Grupo Afro Barroco Gêge Nagô

23h – Mateus Aleluia Filho e Ana Paula Albuquerque com Tributo aos TINCOÃS

CASA DO GOVERNO

9h

ABERTURA DA CASA

9h30 às 11h30/14h às 17h

Oficina de Tranças (SEPROMI – Secretaria de Promoção da Igualdade Racial)

9h30 às 11h30/14h às 17h

Oficina de Turbantes (SETUR – Secretaria de Turismo)

10h

Lançamento do Livro com Contação de História

(SEADES – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)

10h/13h30 /15h

Mezanino artístico (SEC – Secretaria de Educação)

10h

Oficina Axenianas (SJDH – Secretaria de Justiça e Direitos Humanos)

10h

Oficina de Libras

11h30 / 15:30

Robozão (SECTI – Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovacão)

Mezanino Artístico (SEC – Secretaria de Educação)

14h

Roda de Conversa (IPAC

14h

Oficina de Desenhos – Editoras Universitárias

16h

SARAU LITERO MUSICAL (SEC – Secretaria de Educação)

Confira a programação completa da Flica no site oficial do evento.