Flica começa nesta quinta-feira no Recôncavo da Bahia

A 10ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) começa nesta quinta-feira, 3, na cidade do Recôncavo da Bahia. Com as participações do rapper MV Bill e de escritores como Cidinha Silva, Bárbara Carine, Carla Ekotirene, Ricardo Ishmael, Edgard Abbehusen, entre outros, o festival segue até o próximo domingo, 6.

Suspensa desde 2020 por causa da pandemia do coronavírus, a edição deste ano traz o tema "Liberdade, Literatura e Brasis" e faz menção à diversidade e ao protagonismo da participação popular em diferentes momentos históricos no Brasil.

Nos três dias de evento, o público contará com diversos espaços interativos e atividades para todas as faixas etárias, como apresentações teatrais e musicais de Nelson Rufino, Ilê Aiyé, Filarmônicas Lyra Ceciliana, Orquestra Feminina do Recôncavo, entre outros.

Confira a programação completa:

3 de novembro

Fliquinha:

9h20 - Finos Trapos com tema Pompeu;

10h30 - Jamile Menezes com tema Cantos, Contos e Brincadeiras;

11h30 - Rita Queiroz com tema Grimalda, a Lagartixa Empoderada (Mediação de Lorena Martins);

14h30 - Joana Flores com tema Catrapsu (mediação de Lorena Ifé);

15h30 - Janete Martins com tema Flora, Faça Florir (mediação de Lorena Ifé);

16h20 - Marcos Cajé com tema Themba, o Menino Rei.

Geração Flica:

9h30 - Bate papo com Claudio Tebas e Alexandre Coimbra com tema "E fora do stories, você está bem? (mediação de Vitória);

11h - Stand Up de Ruan Passos;

14h30 - Jhordan M e Matheus B. com o tema Quando fazer rir também é um grito de protesto (mediação de Ruan Passos);

16h - Oficina de adaptação literária para teledramaturgia com Thaiane Machado e Mauro Alencar.

Tenda:

10h - Cidinha Da Silva, MV Bill e Auritha Tabajara com tema "Os Brasis cabem na Literatura e Liberdade?" (mediação de Mirdar);

14h - Livia Natalia, Calila Das Merces e Luciany Aparecida (mediação de Lugana Oiala);

16h - Mario Magalhães e Guilherme Amado com tema "Escritas contemporâneas sobre a história" (mediação de Malu Fontes);

17h30 - Yamil Díaz Gomez (Poeta Cubano) com tema José Martí Y La Independencia De América Latina (mediação de Iacy Maia).

4 de novembro

Fliquinha:

9h20 - Márcia Mendes com tema Maria Felipa, Força E Poesia (mediação de Vanessa Thais);

10h30 - Lívia Goes com tema Obax (mediação de Vanessa Thais);

11h30 - Paula Anias e Deko Lipe com os temas Conto Para Kirimutê/ Alenda Do Dendê e O Brincoder De Pepe (mediação de Vanessa Thais);

14h30 - Rai Santana com o tema A hora do recreio (mediação de Jamile Teixeira);

15h30 - Cassia Vale com tema Sarauzinho da Calu (mediação de Jamile Teixeira);

16h20 - Osmar Tolstói com o tema Cordéis da Bicharada (mediação de Jamile Teixeira).

Geração Flica:

9h30 - Kátia Maria e Adriel Bispo com tema Cabelo ruim? que mal ele te fez? (mediação de Wynnie Carvalho);

11h - Ludmila Singa, Jessika Oliveira e Suellen Massena com tema Estrofes, versos, poesias e outras produções literárias (mediação de VAL BENVINDO);

14h30 - Lucas Almeida e Aldri Anunciação com o tema Comunicação, leitura e outros assuntos (mediação de Isadora Silva).

Tenda:

10h - Aleiton Fonseca, Gilvã Mendes e Antonio Torres (mediação de Alene Lins);

14h - Eliana Alves e Deisiane Barbosa com o tema Cartas De Um Passado Recente (mediação de Dyane Brito);

16h - Dionizio Bahule com o tema A Poética Moçambicana Moderna: Trajectos e Rasuras (mediação de Alberto Mathy)

17h30 - Gabriel Nascimento e Pedro Tourinho com tema Redes e cancelamentos (mediação de Val Benvindo).

5 de novembro

Fliquinha:

9h20 - Rosilda Xavier, Marina Medeiros e Livia Goes com tema Karina E O Monstrinho Azul/Makeba Vai À Escola;

10h30 - Aventuras Do Mike;

11h30 - Ana Fátima com o tema As Tranças De Minha Mãe;

14h30 - Palmira Heine e Elaine Kriss com tema A borboletinha não quis mais ficar na cozinha/Lalá, Cadê Você?;

15h30 - Ricardo Ishmael com o tema A Princesinha de Olho Preguiçoso;

16h30 - Geraldo Magnanimus com o tema Show de Mágica/Dandara na Terra dos Palmares.

Geração Flica:

9h30 - Vitor Fernandes e Matheus Peleteiro com o tema Livros, filtros e outras formas de escrever nas redes (mediação de Enderson Araujo);

11h - Lukete e Juzé com o tema Poesia Que Conecta (mediação de Roger Ferreira);

14h30 - Ryane Leão e Esteban Rodrigues com o tema Vivências: versos de coragem (mediação de Mariana Madelin);

16h - Nanna Sanches e Patrick Torres com o tema A fofoca literária como gênero de divulgação (mediação de Morgana Lobo).

Tenda:

9h50 - Sulivã Bispo e Luana Souza com tema Escritas e narrativas do Recôncavo para o mundo (mediação de Lorena Ifé);

11h - Tiago Rogero e Barbara Carine com tema Quem são as nossas referências? (mediação de Luciana Brito);

15h30 - Amara Moira e Leticia Nascimento com tema E se eu fosse pura ou puta? (mediação de Satta);

17h30 - Carla Akotirene e Marcia Kambeba com tema Ecos, ritos e traços da ancestralidade (mediação de André Santana).

6 de novembro

Tenda:

10h - Sarau dos Poetas ARAU DOS POETAS

12h - Banda Aiyê (Ilê Aiyê) tenda paraguaçu

Reconversas:



10h30 - Joilson F. Santos, Albert Elias e Lucas Miranda com o tema Resistência nas comunidades e nos quilombos – Crônicas, contos e romances