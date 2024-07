FLIPELÔ terá poetas tibetanos e indianos na programação

O tibetano Tenzin Tsundue - Foto: Divulgação

A um mês de começar, a FLIPELÔ deu mais detalhes da sua programação. Dessa vez, o foco é a poesia, que terá espaço no Café Teatro Zélia Gattai, na Fundação Casa de Jorge Amado.

A edição conta com convidados que chegam do outro lado do planeta: Shelly Bhoil, da Índia, e Tenzin Tsundue, do Tibete. As apresentações serão de 8 a 10 de agosto, a partir das 18h: a cada dia seis poetas e poetisas, divididos em duas sessões, falarão da sua arte.

>>> Itamar Vieira Jr lança 1º livro infantil da carreira na Flipelô

>>> Programação da Flipelô terá Pedro Bial e Kika Seixas, ex de Raul

Curador do espaço Terreiro da Poesia, o poeta, jornalista e produtor cultural José Inácio Vieira de Melo diz que o local é “uma criação transbordante dentro da Fundação Casa de Jorge Amado”.

“É o grande espírito da Flipelô. É a presença dos poetas exibindo suas criações. É um processo de espetacularização da poesia em si, sendo ela dita, recitada, lida ou cantada da melhor maneira que os poetas acharem melhor”, afirma.

Confira a programação completa:

08/08

18h

Denisson Palumbo (BA)

Gisele Giandoni Wolkoff (SP)

Marcela Giannini (RJ)

19h

Dejanira Rainha (BA)

Douglas de Almeida (BA)

Shelly Bhoil (Índia)

09/08

18h

Ísis Florescer (AL)

Sady Bianchin (RJ)

Tiago Poeta (BA)

19h

Antonio Barreto (BA)

Celdo Braga (AM)

Renata Lima (BA)

10/08

18h

Cícero Manoel (AL)

Fabiana Moura (BA)

Lita Passos (BA)

19h

Elizeu Moreira Paranaguá (BA)

Joãozinho Gomes (AP)

Tenzin Tsundue (Tibete) - Roda de conversa tem inspiração em disco de Raul Seixas e filme ganhador do Oscar

Os poetas internacionais:

Shelley Bhoil nasceu em Dharamsala na Índia (IN), mas atualmente reside em São Paulo. Poeta, editora e doutora em Estudos Literários (Literatura Tibetana) e autora dos livros de poesia “An ember from her pyre” (Writers Workshop, India, 2016), “Poemas em construcción” (Alto del Nudo, Colômbia, 2023), e “Preposição de entendimento” (Urutau, Brasil,2023). É editora de duas coleções de ensaios acadêmicos “Subjetividades tibetanas em um palco global” (2018) e “Novas narrativas do Tibete em exílio” (2020, Lexington Books,Estados Unidos); e organizadora de “Testemunho poético dos tibetanos no exílio” (Universidade de São Paulo, 2021).

Tenzin Tsundue nasceu e foi criado na Índia. Escritor e ativista tibetano, estudou Literatura e Filosofia na Universidade de Madras e em Mumbai. Premiado, publicou cinco livros e foi traduzido para 16 idiomas. Sua escrita inspirou filmes, peças de teatro e livros. Alguns deles foram estão sendo ensinados como parte do currículo em universidades na Índia e no exterior. Suas ações de protesto não violentos pela causa do Tibete o levaram à prisão 16 vezes, incluindo a de Lhasa, no Tibete. Ele mora em Dharamshala, na Índia.