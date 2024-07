Governo abre inscrições para edital de Festivais Literários

Ação irá selecionar 81 propostas para concessão de apoio financeiro - Foto: Divulgação

Estão abertas até 31 de julho as inscrições para o edital de Festas, Feiras e Festivais Literários, do Programa Bahia Literária. A ação irá selecionar 81 propostas para concessão de apoio financeiro visando à realização de eventos literários nos 27 territórios de identidade da Bahia.

As inscrições podem ser realizadas através do site da Fundação Pedro Calmon. Será investido um montante de R$ 24,3 milhões pelo Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura via Fundação Pedro Calmon e da Secretaria de Educação.

Podem se inscrever no edital, agentes culturais, maiores de 18 anos, Microempreendedores Individuais (MEI), pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos, e coletivos/grupos sem CNPJ representando por pessoa física. É obrigatória a comprovação de atuação artístico, cultural e/ou educacional no Estado da Bahia por pelo menos dois anos. O valor máximo por proposta é de até R$ 300 mil.

Conforme o edital, 50% das vagas serão reservadas para ações afirmativas ou cotas, sendo 40% para pessoas negras, 5% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiências. O e-mail: [email protected] foi disponibilizado para dúvidas.