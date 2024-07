Influencer enaltece incentivo às feiras literárias: “Valorização”

Samira Soares é influenciadora digital e faz doutorado em Literatura e Cultura na Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Foto: (Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE)

A influencer de livros Samira Soares, dona da página Narrativas Negras no Instagram, enalteceu o destaque dado às festas, feiras e festivais literários com o edital do Governo da Bahia lançado nesta quinta-feira, 27, por meio da Fundação Pedro Calmon, que prevê a seleção de propostas para concessão de apoio financeiro visando à realização de eventos literários nos 27 territórios de identidade da Bahia, conforme a legislação e os planos estaduais de cultura e educação.

O investimento na iniciativa, que faz parte do programa Bahia Literária, é de R$ 24,3 milhões. Ao todo, 81 propostas serão contempladas, o valor máximo de cada proposta é de até R$ 300 mil. As inscrições acontecem de 01 a 31 de julho e podem ser realizadas através do formulário disponível no site da Fundação Pedro Calmon.

De acordo com o edital, 50% das vagas serão reservadas para ações afirmativas ou cotas, sendo 40% para pessoas negras, 5% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Samira disse que esse é um momento muito importante de valorização da literatura baiana e, sobretudo, de protagonismo das literaturas orais, “que estão presentes em todos os territórios da Bahia”.

Produzir conteúdo literário numa perspectiva que valoriza a nossa racialidade e todas as nossas diversidades culturais e regionais é fundamental. Por isso que quando eu criei, por exemplo, Narrativas Negras, surgiu muito no sentido de entender que a literatura negra baiana ainda estava invisibilizada no mercado nacional e que esses conteúdos precisavam chegar para que a gente pudesse se ver representado nesses espaços. Samira Soares - influencer de livros

Na oportunidade, a influencer, que faz doutorado em Literatura e Cultura na Universidade Federal da Bahia (Ufba), citou a Festa Literária de Lençóis (FliLençóis). “E aí, trago também, inclusive, a Flilençóis, que é uma festa literária com representatividade exclusiva do território da Chapada Diamantina. E isso é poder mostrar que a gente entende que o nosso estado é múltiplo nesse sentido”, destacou.



Samira participa do edital enquanto criadora de conteúdo a partir do Clube de Leitura Narrativas Negras, que, de acordo com ela, “tem como foco discutir autores e autoras baianas negros, que trazem a Bahia nesse protagonismo que rompe estereótipos racistas e de gênero”.

“Mas vou participar também a partir da festa literária que é a Flilençóis, porque na nossa primeira edição a gente teve muito protagonismo da juventude negra e dos escritores negros baianos. E aí a gente quer dar continuidade a esse projeto por entender que é um marco na literatura baiana e que a gente conseguiu potenciar e valorizar não só a economia local, mas todas as produções e representações culturais”, disse.

Samira Soares enfatizou que a festa deu destaque para o jarê, que é uma religião exclusiva da Chapada Diamantina e que foi representado no livro ‘Torto Arado’ do escritor Itamar Vieira Junior.



“A gente conseguiu demonstrar que aquelas mães e pais de santo produziam literatura através da oralitura. E é por isso que na edição deste ano, a gente vai discutir a literatura da oralidade, por entender que os nossos mais velhos também produzem literatura através das suas contações de histórias e representações culturais também”, completou.