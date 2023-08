Inspirado em Mãe Stella, espaço infantil tem extensa programação

A Festa de Literatura Internacional do Pelourinho (Flipelô) já está a todo vapor. O evento, que teve início na quarta-feira, 9, e vai até o próximo domingo, 13, promete transformar o Centro Histórico de Salvador em um caldeirão cultural. Nesta quinta-feira, 10, o Portal A TARDE conversou com Ana Paula Carneiro, 51, curadora do Espaço Infantil Mabel Velloso.

Segundo Ana, a programação para os pequenos é extensa. O local conta com oficinas, exposição e vendas de obras literárias, contações de histórias, palhaçaria e lançamentos de livros escritos por crianças e pessoas adultas.

Ana Paula Carneiro, curadora do Espaço Infantil Mabel Velloso | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Toda a programação será apresentada pelo ator Robério Lima, que vai exercer o papel de animador cultural. O artista está no elenco do filme “Capitães da Areia”, baseado na obra de Jorge Amado. Ana Paula pontua que todas as atividades da Flipelô são voltadas a celebrar o legado do escritor e da homenageada da festa deste ano, Mãe Stella de Oxóssi.

“Jorge Amado é esse escritor baiano que colocou a periferia no centro da literatura, que colocou personagens marginais e o Pelourinho no centro da literatura. Para a gente também é muito importante homenagear a Mãe Stella de Oxóssi no dia que a sua estátua está sendo devolvida também para a cidade. Tudo para a gente tem uma confluência de significados”, pontua ela.