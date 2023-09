IV edição da Flican reúne 9 mil pessoas em quatro dias

A quarta edição da Feira Literária Internacional de Canudos (Flican) reuniu cerca de 9 mil pessoas em quatro dias de atividades centradas no tema Literatura e Resistência.

A IV Flican revisitou os 130 anos da fundação do povoado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro e o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Neste ano, a autora homenageada foi a professora USP e especialista na obra de Euclides da Cunha, Walnice Galvão.

O evento contou com a promoção do livro, da literatura e da memória e história de Canudos, oficinas pedagógicas direcionadas para estudantes da rede pública de ensino, universitários e profissionais da educação; apresentações artístico-culturais, com a valorização das manifestações locais, e eventos de difusão da produção literária baiana e desenvolvimento de estratégias de fortalecimento da cadeia produtiva do livro. A feira ainda contou com atrações musicais de Wilson Aragão, Bereba, Fábio Paes, Rose e a Orquestra Sinfônica Santo Antônio, de Conceição do Coité.

“Foram quatro dias de debates intensos, muitas atividades voltadas para diferentes públicos e uma oportunidade para movimentar a economia da cidade e região”, diz o curador da Flica, professor Luiz Paulo Neiva.

Entre as atrações mais esperadas estavam o escritor Antônio Torres, o fotógrafo Evandro Teixeira e o filósofo, sociólogo, cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Miguel G. Arroyo

A IV Flican é promovida pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias da Educação e da Cultura, do Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC) e da Prefeitura de Canudos. A programação foi realizada em pontos históricos da cidade, como o Parque Estadual de Canudos, o Memorial Antônio Conselheiro, o Museu João de Régis, o Museu Manoel Travessa, o Mirante do Conselheiro e o Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC).