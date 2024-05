Livro físico ou digital? Leitores da Bienal revelam preferências | A TARDE

Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas deixaram os livros físicos de lado e migraram para a literatura digital. Presentes no penúltimo dia da Bienal do Livro Bahia, nesta terça-feira, 30, alguns leitores no Centro de Convenções, relataram como é viver as duas experiências.

Leitora assídua, Alessandra Marques, de 26 anos, foi ao evento para se jogar na imensidão de livros e de conteúdos voltados para o nicho. Sem abrir mão do físico, ela revelou ser apaixonada pela leitura desde criança.

"Desde pequena eu leio muito por conta de minha mãe, então a paixão pela leitura veio desde a infância. Eu continuei lendo, inclusive eu tenho um Instagram de leitura e tudo mais. Eu gosto do cheiro dos livros, então, obviamente eu vou ter os livros físicos, mas também eu uso os livros físicos pra quando eu preciso ir pra algum lugar", contou.

Enquanto uma é imensamente apaixonada pelo físico, existe quem está retornando ao hábito de ter o manuscrito em mãos por agora e aproveitou o evento literário para se jogar nas compras.

Jéssica Leitão, de 29 anos, é prima de Alessandra e foi incentivada a deixar um pouco de lado os livros digitais.

"Estou voltando a começar a ler, por causa dela [Alessandra], ela gosta muito de livro. Eu estava mais transitando para os livros digitais. Eu tenho alguns livros que infelizmente eu não li ainda, não é por falta de vontade, mas eu estava muito focada no digital, em séries, então aí já ocupa o tempo da leitura. Agora que eu tô tentando voltar, aí eu tô tentando ler, começar, recomeçar a ler por esse caminho", relatou.