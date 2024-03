Mulheres marcam mais de 60% da programação cultural da Bienal do Livro | A TARDE

Mais de 60% da programação cultural da Bienal do Livro Bahia deste ano será formada por mulheres escritoras. Segundo o evento, as mulheres também representam 70% da equipe envolvida na organização do evento.

A Bienal acontece de 26 de abril a 1º de maio, no Centro de Convenções Salvador, com o tema “As histórias que a Bahia conta”.

Entre os nomes femininos confirmados estão: Clara Alves e Aline Bei, já divulgados anteriormente, Tatiana Amaral, Natália Timerman, Lavinia Rocha, Nega Fyah, Sue Hecker, Vanessa Reis, Maria Dolores Rodriguez, Amanda Julieta, Tanira Fontoura, Mariana Carrara, Lumena Aleluia e Mariana Lins.